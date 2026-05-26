お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が25日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）にゲスト出演。コンビの関係について言及した。

今回は「若手芸人の普段は言えない本音、第10弾」がテーマで、MCの「ウエストランド」井口浩之、「とろサーモン」久保田かずのぶとともにトーク。

2006年結成で2009年にM-1決勝進出したハライチ。岩井はコンビについて「若手の仕事はしてないのかもしれないですね。元々、フレッシュさがあんまりないんですよね。俺もだし、意外と澤部も、そういう動きしてこなかったんで。凄い若手、若手した仕事はやってなかったかもしれない」と話した。

さらに「ブレークのきっかけを作るのと、売れてから維持するの、どっちが大変だったか」という質問に、「売れてから維持してくれてのは澤部だからな」と相方の澤部佑の立ち回りに言及。「澤部が本当にポップにテレビに出続けているから、サブカルの仕事をずっとやれていた」と感謝した。

コンビのネタは岩井がネタを書いているが、当初は澤部がフィーチャーされることも多かったが、それについて、井口から感想を聞かれ、「どういうやつかわからなかったんじゃないですか。ボケだと、なんか突拍子もないこと言いたいから、安心させられないんですよ」と理解。「でもいまだに、なんか思われている、“どういう人なんですか？”って。この間、ミキティ（藤本美貴）に言われた。“岩井さんってどういう人なんですか？”それってドキッとしませんか？ 自分がどういう人だって聞かれた時にパッと言えますか？俺、それ、全然返せなくて」と苦笑した。