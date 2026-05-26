TBS井上貴博アナウンサーは26日、MCを務める同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に生出演。巨人の阿部慎之助監督（47）が25日夜、娘への暴行の疑いで現行犯逮捕（その後釈放）されたニュースについて、「情報の受け止め方が難しいニュース」「非常に論点の多いニュース」と番組冒頭でコメントした。

阿部監督は26日、球団に辞表を提出し受理された。その後会見を開き、涙ながらに謝罪した。番組では、交流戦開幕前の東京ドーム前からの中継で、阿部監督へのファンの複雑な思いをまじえて伝えた。井上アナはそれを受けて「なかなか、報道であがっていることだけだと臆測も広がってしまって、情報の受け止めかたが難しいニュースと感じる。ファンのみなさんも複雑でしょうね」と述べた。

その上で「非常に論点の多いニュースで、みなさんもさまざまな意見をお持ちかと想像します」とも語り、「一般論として、家庭内暴力は表面化しづらくて、これまでに救えた命がある。だからこそ児童相談所も早く動きましょう、警察もぐっと1歩踏み込んで介入していきましょう。そういう流れの中で起きた事案」との見解を示した。

さらに「つらいのは、娘さん（の行動）が、ここまで大事になってしまっていること。娘さんの心身をどう守っていくのかケアしていくのか、報道の仕方もそうですし、ここを第1に考えないといけないのかなと思います」と口にした、

一方、ともにMCを務める出水麻衣アナウンサーは「大前提で、親子間であっても暴力は絶対だめなのは鉄則」とした上で、「その場にお母さまも妹さんもいて…何か、家族間でお父様から（長女を）引き離す形で、まず第1歩、そこで何か、娘さんの気持ちをくみとってあげることができていたら何か違ったのかなと、いろんな『たら』『れば』を考えてしまいますね」と述べた。

井上アナは「ご家族のみなさんもおひとり、おひとりが責任を感じていらっしゃるでしょうしね」と応じた。

阿部監督は25日夜、東京・渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行を加えたとして現行犯逮捕された。姉妹のけんかを止めようとして、仲裁した際に暴行したとして容疑を認め、26日未明に調べを受けていた警視庁渋谷署から釈放された。仲裁した際にたたかれた形になった長女が、対応策をチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報し、児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が自宅に向かい、阿部監督を現行犯逮捕するに至った。