巨人の山口寿一オーナーが２６日、東京都内の球団事務所で取材に応じた。

２５日に長女への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部慎之助監督のこの日の辞任について「この度は大事な公式戦のさなか、セ・パ交流戦の直前にこのような重要な不祥事を起こしまして、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者の皆様に深くおわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

山口オーナーはこの日、面会した阿部監督から辞任を申し入れられ受理していた。「今朝、阿部前監督と本社で会いまして事実を確認しました。『巨人の監督の名を汚してしまった。誠に申し訳ない』と辞任の申し出がありました」とし「涙ぐんでいましたね、本人は」とその際の阿部監督の様子を明かした。その上で「暴力は許されない、続けることは許されないと思っていたので、辞任を受け入れたという経緯です」と説明した。

阿部監督の辞任会見では長女からの手紙も紹介された。山口オーナーは「娘さんが書かれた手紙を私も読みまして、そこに書かれている内容が事実その通りであろうと私は考えておりますけれども」としながらも「だからといって暴力をふるった、そして逮捕されたという事実が消すことができないということであれば、監督の暴力というのは非常に重い出来事でありますので、辞任は避けられないと考えました」と繰り返した。

選手らチームへの影響は避けられない状況。山口オーナーは「今日、東京ドームでの試合前にミーティングに私も行こうと思ってますけれども。それぞれ動揺はあるかもしれませんが、とにかく試合の一投一打に集中してほしい、ということを言うつもりです」と話し、この日のソフトバンク戦前のミーティングに参加する意向を示した。