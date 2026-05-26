シャオミ・ジャパンは、ポータブルBluetoothスピーカー『Xiaomi Bluetooth スピーカー Essential』を5月26日16時より発売する。市場想定価格は1,980円（税込）。

手のひらサイズのコンパクトな筐体に、1.5インチのフルレンジスピーカーと大型パッシブラジエーターによるデュアルドライバー構成を採用。5Wの定格出力で、広がりのあるサウンドを実現したという。大型パッシブラジエーターによって豊かな低域とクリアなボーカルを再現し、ポップスからパーカッションまで幅広いジャンルに対応する。

IP66規格の防塵・防水性能を備え、キャンプやハイキングなどアウトドアでの砂埃や小雨にも耐える設計。1000mAhの内蔵バッテリーにより、1回の充電で最大10時間の連続再生が可能となっている。ファブリックメッシュのボディに、滑り止め付きラバーベースを採用した。

接続面では最新のBluetooth 6.0に対応し、高速かつ安定した接続を実現。2台をペアリングする「ステレオペアリング」と、最大10台まで同期再生できる「マルチスピーカーペアリング」機能を搭載する。さらにUSBサウンドカード機能によりPCスピーカーとしても使用でき、ハンズフリー通話にも対応する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）