「立石が3番に入って6番に森下が座れば…」阪神黄金ルーキーの凄みとは？　近鉄OB佐野慈紀氏の考察　近本復帰後の“最強オーダー”も予想

立石は1軍デビュー後、プロ初アーチ含め圧巻のパフォーマンスを残し続けている（C）産経新聞社

野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は1軍デビューから圧巻のパフォーマンスを続けている阪神の黄金ルーキー、立石正広をクローズアップする。

【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ

立石がプロデビューから圧巻のパフォーマンスを見せている。

5月19日の中日戦でデビューを果たすとここまで5試合連続安打、週末の巨人3連戦では猛打賞から始まり、先制タイムリー、24日には逆方向にプロ初アーチも飛び出すなど、球界を席巻している。

佐野氏も立石に関して「間違いなく戦力と言われていたが、その実力をいかんなく発揮している」と絶賛。「右バッターで初球からどんどん積極的に行ける選手はなかなかいない」と、その積極性を高く評価する。

プレースタイルについては「森下に似ているが、立石の方が柔軟性がある。タイプで言うと（DeNAの）牧タイプではないか」と広角に打てる点も強みとし、守備においても現在のサードを含め、攻守に貢献しているとした。