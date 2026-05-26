「ずっと昇格を待ってたんだ！」西田陸浮、ロッカールームで“歓喜の瞬間”…「ジェットコースターのように激しく揺れ動いた」

西田陸浮がロッカールームでメジャー昇格を知った瞬間が注目を浴びた(C)Getty Images

ホワイトソックスは現地時間5月25日、本拠地でツインズと対戦して3−1で勝利。この日はメジャー初昇格の西田陸浮が「9番・右翼」で先発出場した。

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西田は3打数1安打でメジャー初安打をマーク。守備でも二塁走者を本塁で刺すレーザービームを披露し、本拠地のファンをわかせた。

そんな西田が、3Aの試合後のロッカールームでメジャー昇格を知らされた瞬間のシーンが注目を集めた。球団公式Xは「リクウの感情は、ジェットコースターのように激しく揺れ動いた」と投稿。