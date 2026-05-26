「ずっと昇格を待ってたんだ！」西田陸浮、ロッカールームで“歓喜の瞬間”…「ジェットコースターのように激しく揺れ動いた」
西田陸浮がロッカールームでメジャー昇格を知った瞬間が注目を浴びた(C)Getty Images
ホワイトソックスは現地時間5月25日、本拠地でツインズと対戦して3−1で勝利。この日はメジャー初昇格の西田陸浮が「9番・右翼」で先発出場した。
【動画】チームメイトも歓喜！西田陸浮がメジャー昇格を知った瞬間をチェック
西田は3打数1安打でメジャー初安打をマーク。守備でも二塁走者を本塁で刺すレーザービームを披露し、本拠地のファンをわかせた。
そんな西田が、3Aの試合後のロッカールームでメジャー昇格を知らされた瞬間のシーンが注目を集めた。球団公式Xは「リクウの感情は、ジェットコースターのように激しく揺れ動いた」と投稿。
監督の指示で西田が椅子の上に立つと、「リクウがメジャーリーグへ行くぞ！」と告げられる。その瞬間、驚いた表情で髪をかき上げ、周りのチームメイトは拍手喝采。西田は監督とガッチリ握手を交わし「みんな本当にありがとう。何て言ったらいいのかわからないよ」と述べ、涙をこらえることができない様子だった。
SNS上のファンも「まじでヤバすぎる！！」「チームに完璧にフィットするはずだ」「よくやった、リクウ！ さらに次のチャンスを掴みに行こう！ 君ならできるよ！」「ずっと昇格を待ってたんだ！ もし打撃で貢献してくれるなら、そのままスタメンに残し続けてくれ！」と、メジャーでの活躍を期待する声が寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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