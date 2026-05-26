タレントの石田純一（７２）が２６日、都内で行われた朝日生命の「みんなのあんしん １００年プロジェクト」プレス発表会に登場した。

このプロジェクトは、介護・認知症領域における深刻な社会課題の解決に向けた新プロジェクト。

７２歳を迎えた石田は、介護・認知症問題は「他人事ではない」と力説。「自分は大丈夫とは思わずに、対処していくことが自分のためにも家族のためにもなる」と呼びかけ、「健康は命より重たい。自分の老後にも責任を持ちたい」と語った。

そんな石田でも、日々の生活で老化を感じることがあるそう。「ポンコツだなと感じることが増えた」と話す一方、「そういう状態もいつか来る自分の行く道という意味で捉えている」と前向きな姿勢を見せた。

元気でいるためにも「体、頭、心をブラッシュアップするのをいつも心がけている」そうで、「僕は本当によく叩かれるんですけど、そういうのにも負けずに『なにくそ！』という気持ちで」と笑いを交えながら語った。

また、「あたまの健康度」も測定し、スコアでＡ判定を獲得。これには思わず一安心で「結婚する時に『子育てと介護が一緒にやってきそうな気がする』って言われた」と明かし、この結果を「奥さん（東尾理子）に言っておきたい」と笑顔を見せた。