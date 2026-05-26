２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営日比７．１９ポイント（０．１７％）安の４１４５．３８ポイント３日ぶりに反落した。

利益確定売りが先行する流れ。このところ急伸が続いていた半導体株が反落し、全体相場の重しとなった。米イラン和平交渉の進展を見極めたいとするムードも漂っている。ルビオ米国務長官は現地時間２５日、イランとの合意について、早ければ今日にも何らかの発表があると示唆。トランプ米大統領は合意を急がない構えを示している。もっとも、交渉が進展していることは事実。原油相場も急低下し、下値は限定的だ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、半導体の下げが目立つ。半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）が４．７％安、ハイエンド石英材料の江蘇太平洋石英（６０３６８８／ＳＨ）が３．５％安、ＩＣ設計の豪威集成電路（集団）（６０３５０１／ＳＨ）が２．６％安、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が１．７％安で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＩＣ設計・ＩＰ供与の芯原微電子（ベリシリコン・マイクロエレクトロニクス：６８８５２１／ＳＨ）が７．０％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．５％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。前日の相場では、華為技術（ファーウェイ）が半導体産業の発展を導く新たな原則「韜（τ）定律」（タウ・スケーリング）を発表したことを受け、中国半導体産業の高度な発展が意識され急騰していた。

宇宙・軍需産業株も安い。衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が４．５％、航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が４．０％、衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）が３．８％、航空宇宙製品の江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が１．６％、航空機開発・製造・販売の中航瀋飛（６００７６０／ＳＨ）が１．３％ずつ下落する。不動産株、医薬株、消費株、自動車株なども売られた。

半面、非鉄・産金株は物色される。中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が５．４％高、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が３．４％高、赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が５．９％高、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が４．９％高、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が３．７％高で引けた。金融株、公益株、エネルギー株の一角も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．５０ポイント（０．５３％）安の２８０．２７ポイント、深センＢ株指数が６．０３ポイント（０．５３％）安の１１２８．８０ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）