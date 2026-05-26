PytのGENBAリップティント新色登場♡毎日使いたい旬カラー5色をチェック

韓国ビューティー好きさんに注目してほしいニュースが到着♡プロフェッショナルメイクアップブランド「Pyt（ピュット）」の人気アイテム「GENBAリップティント」から、新色5色が2026年6月6日（土）に発売されます。メイクアップアーティストDASOM（ダソム）さんがクリエイティブディレクターを務めるブランドらしく、色・質感・使いやすさまでこだわりがたっぷり。毎日メイクにも特別な日にも頼りたくなる新カラーを詳しくご紹介します♪

肌になじむ、新色5カラーが登場

「GENBAリップティント」は、“プロが現場で使いたい”クオリティをセルフメイクで楽しめる人気シリーズ。税込1,980円、内容量3.3gで、今回新たに06～10の5色が仲間入りします。

06 サンメロウ（SUN MELLOW）は、夕焼けを思わせるあたたかなコーラルカラー。顔色を明るく見せたい日にぴったりです。

07 シナモン（CINNAMON）は、ほんのり赤みのあるシナモンブラウン。やわらかさとこなれ感を両立できます。

08 ピーチピンク（PEACH PINK）は、自然な血色感を演出する万能カラー。ふんわり可愛い印象に仕上げたい日におすすめ。

09 シュガーローズ（SUGAR ROSE）は、落ち着いたグレイッシュローズ。大人っぽく上品な雰囲気が魅力です。

10 チェリーポップ（CHERRY POP）は、赤みをきかせたローズピンク。華やかな印象を楽しみたい日に活躍します。

どのカラーも、肌トーンになじみながら表情に透明感をプラスしてくれる絶妙な発色です♡

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プロ目線の使いやすさも魅力

発売以来支持されている理由は、見た目の可愛さだけではありません。

「落ちにくさ」「軽やかなつけ心地」「みずみずしい水分膜テクスチャー」は全色共通。リップティント特有の重さを感じにくく、塗った瞬間に唇へなめらかになじみます。

さらに、照明の下でも自然光の中でも美しく映えるよう計算されたカラー設計もポイント。普段のお出かけはもちろん、イベントや写真を撮る日にも頼りたくなる仕上がりです。

2025年発売の01～05はミュートトーン中心でしたが、今回の06～10は彩度と明るさの幅が広がり、より気分やファッションに合わせて選べるラインアップに。自分らしい一本が見つかりそうです♪

この夏はPytのリップで気分をアップ♡

唇の印象は、メイク全体の雰囲気を左右する大切なポイント。Pytの「GENBAリップティント」新色5色は、毎日のメイクに取り入れやすく、それでいてきちんと旬顔に見せてくれる頼もしい存在です。

気分に合わせてカラーを選べる楽しさも魅力♡この夏はお気に入りの1色を見つけて、もっと自由にリップメイクを楽しんでみてくださいね。