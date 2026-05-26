一卵性三つ子男子グループ「佐藤三兄弟」が、メジャーデビューシングル「ＤＡＩＳＵＫＩ」（８月５日発売）のサビ部分をＴｉｋＴｏｋで先行配信している。

１６日に開催されたリリースイベントで「ＤＡＩＳＵＫＩ」を初披露。ファンの間で、インパクトのあるサビ部分のフレーズ「サランがヘヨヘヨ、ロハがイフイフ、意味不じゃない」が中毒性の高い“やみメロ（やみつきになるメロディー）”として瞬く間に拡散され、話題となっていた。

佐藤三兄弟は、宮城県出身の２７歳（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人）。新体操の名門・青森大学新体操部出身。２０２０年全日本学生新体操選手権大会（全日本インカレ）では、嘉人が３位、颯人が４位、綾人が６位というトップクラスの実績を誇る。

２０２５年７月に川越のスーパー銭湯で活動をスタート。歌謡曲とアクロバットを融合させた独自のスタイル“アクロバット歌謡”がＳＮＳを中心に話題で、神田明神ホールでのワンマンライブを即完売させる人気ぶりだ。

長男・綾人（あやと）「リリイベで初披露したばかりの『ＤＡＩＳＵＫＩ』が、早くもＴｉｋＴｏｋで皆さんにお届けできることになり本当に嬉しいです！ぜひ僕たちの音源を使ってたくさん投稿してください！」

次男・颯人（はやと）「僕たち三つ子のシンクロアクロバット動画もどんどんアップしていくのでお楽しみに！」

三男・嘉人（よしと）「『意味不じゃない』のフレーズは一度聴いたら耳から離れない、僕たち自身も大好きな曲です。皆さんがどんな動画をあわせてくれるのか、今からワクワクしています！」