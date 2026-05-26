好き＆行ってみたい「神奈川県の繁華街＆歓楽街」ランキング！ 2位「みなとみらいエリア」を抑えた1位は？
まぶしい新緑が目に鮮やかな季節となり、日中の散策が心地よい季節を迎えました。爽やかな初夏の風に誘われて、休日は活気あふれるエリアへ足を延ばしてみたくなります。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「神奈川県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「赤レンガ倉庫などの歴史的建造物と、横浜ランドマークタワーなどの新しい建物が並ぶ景色が魅力的だから。港は夜景も綺麗で、昼も夜も楽しめる場所があると思う」（20代女性／東京都）、「絵画にしたいくらいに風景も抜群で、おしゃれエリアだからです」（50代女性／東京都）、「海沿いのレストランやバー、商業施設が多く、横浜らしい海を見ながら楽しめるから」（40代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「観光客も多いけど美味しい中華が食べられるため。昼に行っても夜でも楽しめる」（40代女性／京都府）、「色とりどりの門や通りに飲食店や雑貨店が並び、食べ歩きも楽しめて昼間は観光客や家族連れでにぎわい、子どもと一緒でも異国情緒を味わいながら安心して散策できそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「異国情緒あふれる街並みはぶらぶら歩くだけでも楽しい。中華料理店も庶民の味といった感じで、気軽に海外旅行気分を味わえる」（40代男性／三重県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「神奈川県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：みなとみらいエリア（横浜市西区・中区）／60票横浜港に面した開放感あふれるウォーターフロント、みなとみらいエリア。ランドマークタワーや赤レンガ倉庫、大型ショッピングモールが並び、洗練された都会的な景観が魅力です。美しい夜景を楽しめるレストランも多く、観光客だけでなく地元の人々のデートスポットとしても不動の人気を誇ります。
回答者からは「赤レンガ倉庫などの歴史的建造物と、横浜ランドマークタワーなどの新しい建物が並ぶ景色が魅力的だから。港は夜景も綺麗で、昼も夜も楽しめる場所があると思う」（20代女性／東京都）、「絵画にしたいくらいに風景も抜群で、おしゃれエリアだからです」（50代女性／東京都）、「海沿いのレストランやバー、商業施設が多く、横浜らしい海を見ながら楽しめるから」（40代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：中華街（横浜市中区）／75票日本最大、アジア最大級の規模を誇る「横浜中華街」が1位を獲得。数多くの本格中華料理店や土産物店が軒を連ね、極彩色の門が異国情緒を漂わせます。食べ歩きから高級店での会食まで多様な楽しみ方ができ、常に活気とおいしい香りに包まれている、神奈川県を代表する人気スポットです。
回答者からは「観光客も多いけど美味しい中華が食べられるため。昼に行っても夜でも楽しめる」（40代女性／京都府）、「色とりどりの門や通りに飲食店や雑貨店が並び、食べ歩きも楽しめて昼間は観光客や家族連れでにぎわい、子どもと一緒でも異国情緒を味わいながら安心して散策できそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「異国情緒あふれる街並みはぶらぶら歩くだけでも楽しい。中華料理店も庶民の味といった感じで、気軽に海外旅行気分を味わえる」（40代男性／三重県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)