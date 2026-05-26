艶消しボディ採用の“特別モデル”に注目集まる！

BMWジャパンは2026年4月15日、スポーツセダン「3シリーズ」の高性能モデル「M340i xDrive」に、専用装備をまとった特別仕様車「FROZEN EDITION（フローズン・エディション）」を追加して発売しました。

マット仕上げの専用ボディカラーやカーボンパーツを採用した特別な1台として、走りだけでなくデザイン面でも注目を集めています。

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BMWの3シリーズは、ブランドの中核を担うスポーツセダンとして長年高い人気を誇るモデルです。

美しいスタイリングに加え、約50：50の理想的な前後重量配分や俊敏なハンドリング性能を備え、プレミアムコンパクトセダンのベンチマークとして世界中で高く評価されてきました。最新の運転支援システムや安全装備も充実しており、日常使いからロングドライブまで幅広いシーンで活躍する実力派モデルです。

今回登場したM340i xDrive FROZEN EDITIONのボディサイズは、全長4725mm×全幅1825mm×全高1440mm。日産「スカイライン 400R」（全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mm）と比較すると、全幅と全高はほぼ同等ながら、全長はわずかに短い4.7m級のボディとなっています。

ワイド＆ローなスポーツセダンらしいプロポーションを維持しつつ、日本の道路環境でも扱いやすい絶妙なサイズ感を実現しているのが特徴です。荷室容量も480リットルを確保しており、実用性にも配慮されています。

ベースとなるM340i xDriveは、BMW M社が手掛けるMパフォーマンスモデルです。

心臓部には、最高出力387馬力・最大トルク500Nmを発揮する3リッター直列6気筒BMWツインパワー・ターボエンジンを搭載。8速ATと4輪駆動システム「xDrive」を組み合わせることで、力強い加速性能と安定した走りを両立しています。

さらに、電子制御式MスポーツデファレンシャルやアダプティブMサスペンション、バリアブルスポーツステアリング、レッドキャリパー付きMスポーツブレーキなどを装備し、BMWらしい“駆けぬける歓び”をさらに高めています。

FROZEN EDITION最大の特徴は、その名の通り特別な艶消しマットカラーを採用している点です。

ボディカラーには「BMW Individual フローズン・ブラック（メタリック）」または「BMW Individual フローズン・ピュア・グレー（メタリック）」を設定。さらに、19インチMライトアロイホイールや専用バッジ、カーボンドアミラーカバー、ブラックハイグロス仕上げのMロゴサイドなどを装備し、通常モデル以上に精悍な雰囲気を演出しています。

インテリアには、ブルーステッチ入りのヴァーネスカレザー ブラックを採用したMスポーツシート（前席）を装備。Mカーボンファイバートリムやガルバニックフィニッシュ、ステアリングヒーターなども備え、上質さとスポーティさを両立した空間に仕上げられています。

価格（消費税込）は1109万円で、右ハンドル仕様のみの設定です。

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このM340i xDrive FROZEN EDITIONに対してSNSでは、「カッコいい」「速そう」といったシンプルながらストレートな反応が多く見られました。

また、「マットカラーって一度所有してみたい」「艶消しブラックがかなり渋い」といった、特別仕様車ならではの専用カラーに魅力を感じる声も寄せられています。

価格面については、「1000万円超えには驚いた」「さすがに高いけど装備を見ると納得」といった意見も見られ、その特別感に注目するユーザーも少なくないようです。

さらに、「新型はボディサイズが大きくなりそうだから現行型が欲しい」「熟成された3シリーズって魅力あるよね」といった、現行モデルならではの完成度に注目する声も目立ちました。

そのほか、「やっぱり3リッター直6はいい」「このサイズでこのパワーは魅力」「今のうちに欲しい1台」といったコメントもあり、高性能スポーツセダンとして大きな関心を集めているようです。