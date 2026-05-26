Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴「ボタン開けたらこんな感じ」 ボディラインあらわな写真に反響「すごい！」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が26日、自身のインスタグラムを更新。ボディラインがあらわになるシャツ姿を披露した。
【写真】「ボタン開けたら…」ボディラインあらわな姿の三田悠貴
三田は「さらっと羽織れてボタン開けたらこんな感じ」との文言とともに、写真を公開。ファンからは「すごい！」「キレイすぎる！」「かわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】「ボタン開けたら…」ボディラインあらわな姿の三田悠貴
三田は「さらっと羽織れてボタン開けたらこんな感じ」との文言とともに、写真を公開。ファンからは「すごい！」「キレイすぎる！」「かわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。