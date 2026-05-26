巨人の山口寿一オーナー（69）が26日、取材に対応し、25日に現行犯逮捕されこの日に辞任した阿部慎之助監督（47）の後任人事について言及した。この日開幕のセ・パ交流戦で、巨人は東京ドームでソフトバンクと対戦。橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が監督代行を務める。

山口オーナーは「今後のことは、橋上コーチに監督代行をお願いしまして、橋上コーチには、実は昨夜のうちに私から監督代行をお願いしたい、ということをお願いしてあります」と語った。

橋上監督代行はシーズン最後まで続ける方針かを問われると「そうですね。そのように私からお願いしました。数カ月休んで戻れるということはあり得ないと、もう昨夜のうちに考えましたので、その旨、橋上さんにも伝えて、最後までというつもりで受けていただきたいと言いました」とした。さらに代行という形で最後まで続けることになるのかについても「そうですね」と話した。

シーズン後になる後任の監督の人選については「全くの白紙です」とした。

阿部監督は18歳の長女に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放。この日朝に阿部監督が山口オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。

阿部監督は23年オフに巨人の第20代監督に就任。1年目の24年にいきなりリーグ優勝を果たした。昨年は3位、3年目の今季はここまで24勝22敗のリーグ3位だった。

巨人で監督代行を務めるのは3人目。1949年は4月16日から7月20日まで三原修監督が出場停止処分を受け、中島治康が代理監督を務めた。また、原辰徳監督時代には、川相昌弘が14年1試合、15年5試合で監督代行を務めた。監督空位の状態で監督代行が指揮を執るのは、橋上秀樹監督代行が球団史上初めてとなる。