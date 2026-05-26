テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が２５日に放送され、ウエストランド・井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。

この日のゲストは、ハライチ・岩井勇気。「若手芸人の普段は言えない本音」を進行した。

３人は、現在の若手との世代間ギャップを痛感。久保田は「俺らもそうやけど。泥すすったっていう、分かりあえる話できるやん。ギリギリ」と経済的な苦労も含めて、同世代の芸人とは共感できる部分が多いと話し「今、新世代のやつは『知らない。分からない。何、その話？』ってなる人が多い」と明かした。

井口は「いま、ＹｏｕＴｕｂｅとかもあるし。（自身らで）ラジオなんていくらでも勝手に発信できるわけじゃないですか？昔はラジオ番組を持つなんてすごい一つの目標だったりしたけど」と話した。

岩井も「局に行かないとできなかったのに家でできちゃうし」と、うなずき「あと、あれやってんでしょ？チェキ売ったりしてるんでしょ？ライブでチェキ売ってるんですよ？」と話した。

井口が「相方とこんなん（肩を組んでチェキ撮影）やってるのとか良かったりするから。それが売れたり…」とうなずくと、岩井は「それで結構もらえるらしいですよ。もうバイトしないでいいぐらい…」と首をひねった。

井口はチェキ撮影での若手芸人の収入が「１発でまず１５万とか。もらえてるんだと思うんですよ。もう、お笑いとか、どうでも良くなったんですよ。いよいよ。チェキです。お笑い、もう終わりました」と笑わせていた。