大竹まこと「IKKOの『どんだけ～』は卑怯だろ(笑)」
「どんだけ～！」のフレーズで人気の美容化のIKKOさん。
5月19日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、「どんだけ～！」のフレーズについて語ってもらった。
IKKO「どうも～、どんだけ～！」
小島慶子「大竹さん、頭抱えちゃってる」
IKKO「大竹さん、イヤそうな顔しないで下さいよ(笑)」
大竹「この『どんだけ～』って何で面白いんだろう。ただ『どんだけ～』って言ってるだけじゃん」
IKKO「何で面白いのか私、自分でもわからないんですよ」
大竹「いつから『どんだけ～』って言うようになったの？」
IKKO「(笑)『どんだけ～』って元々、新宿2丁目であったんですけど、私の『どんだけ～』は緊張して指が震えちゃったんですよ。それと『どんだけ～』ってリズムがついたのが良かったんじゃないかと思います」
大竹「不愉快だけど笑っちゃうんだよ。だって『どんだけ～』だけで笑わせられる身にもなってごらんよ。そんな武器、卑怯だろ。お笑い芸人はみんな泣いてるよ」
小島「芸人さんはみんなネタ考えてやってるのに(笑)」
大竹「それなのに横から出てきて『どんだけ～』でドーンとウケて…勘弁して下さいよ」
IKKO「(笑)」
大竹「随分、昔にあなたは軽井沢に豪邸を建てて、そのテレビ番組で一回訪ねたよね」
IKKO「いらっしゃいました？」
大竹「金がかかってそうで、ところによっては金がかかってなさそうなお宅でした」
IKKO「私、どうでもいいところはそうでもいいんですよ。自分の気になるところだけ徹底的にやるんです」
大竹「そうそう、ベッドとか凄かった」
IKKO「気になるところだけで他はどうでもいいんですよ(笑)」