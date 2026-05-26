「どんだけ～！」のフレーズで人気の美容化のIKKOさん。

5月19日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、「どんだけ～！」のフレーズについて語ってもらった。

IKKO「どうも～、どんだけ～！」

小島慶子「大竹さん、頭抱えちゃってる」

IKKO「大竹さん、イヤそうな顔しないで下さいよ(笑)」

大竹「この『どんだけ～』って何で面白いんだろう。ただ『どんだけ～』って言ってるだけじゃん」

IKKO「何で面白いのか私、自分でもわからないんですよ」

大竹「いつから『どんだけ～』って言うようになったの？」

IKKO「(笑)『どんだけ～』って元々、新宿2丁目であったんですけど、私の『どんだけ～』は緊張して指が震えちゃったんですよ。それと『どんだけ～』ってリズムがついたのが良かったんじゃないかと思います」

大竹「不愉快だけど笑っちゃうんだよ。だって『どんだけ～』だけで笑わせられる身にもなってごらんよ。そんな武器、卑怯だろ。お笑い芸人はみんな泣いてるよ」

小島「芸人さんはみんなネタ考えてやってるのに(笑)」

大竹「それなのに横から出てきて『どんだけ～』でドーンとウケて…勘弁して下さいよ」

IKKO「(笑)」

大竹「随分、昔にあなたは軽井沢に豪邸を建てて、そのテレビ番組で一回訪ねたよね」

IKKO「いらっしゃいました？」

大竹「金がかかってそうで、ところによっては金がかかってなさそうなお宅でした」

IKKO「私、どうでもいいところはそうでもいいんですよ。自分の気になるところだけ徹底的にやるんです」

大竹「そうそう、ベッドとか凄かった」

IKKO「気になるところだけで他はどうでもいいんですよ(笑)」