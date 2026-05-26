◆春季北海道高校野球大会 ▽１回戦 士別翔雲６―３東海大札幌（２６日・札幌モエレ沼公園）

昨秋全道８強で今春センバツの２１世紀枠候補校に選出された士別翔雲が６―３で東海大札幌に勝利し、２年連続で準々決勝進出を決めた。２０２５年春から続く４季連続の北海道大会（夏は北北海道大会）８強入りは、名寄地区所属校で史上初。イップスで打撃専念の５番ＤＨ・吉松武（たける、３年）が、７回にダメ押しの２点適時打を放った。

チーム内で誰よりも打撃練習に時間を割いてきた背番号「２０」が、殊勲の一打を放った。１点を勝ち越し、なおも１死満塁の好機。吉松は「後ろにもいいバッターがいる。最低限強い打球を打って１点入ればいい」と打席に向かった。初球。内角直球を捉えた打球は一、二塁間を抜けて右前へ。走者２人が生還し、リードを３点に広げる適時打となった。

１年夏から思い通りに送球できない「イップス」に苦しんできた。今年に入って状態はさらに悪化していたが、思いがけない“朗報”が舞い込んできた。昨年８月、日本高野連が指名打者制（ＤＨ制）を今春のセンバツから採用すると発表した。以降、吉松はキャッチボールやノックなどの守備練習に入らず、打撃練習に専念。今大会前の不調で昨秋の７から２０に背番号は変わったが「番号は関係ない」と、２安打２打点で強豪撃破に貢献した。

ベンチ入り全員が地元上川管内出身。チームは昨夏の北北海道大会４強など、公立校ながら近年安定した成績を残し続けている。全道１０地区で唯一甲子園出場のない名寄地区の学校が４季連続で道大会８強に進むのは史上初で、「とにかくうちみたいなチームは一戦必勝。東海さんは素晴らしいチームで、胸を借りるつもりでやらせてもらった。思いっきりやれた結果」と渡辺雄介監督。吉松も「育成の翔雲という名の通り、地元から集まった選手が力を伸ばして私立にも対抗できる野球ができている」と胸を張った。

２８日の準々決勝では、初の４強入りをかけて札幌静修―札幌龍谷の勝者と対戦する。吉松は「欲しい場面で一本打つというのが指名打者に求められていること。打撃でチームに貢献したい」と力を込めた。