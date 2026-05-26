メインシナリオ…買い優勢、21日線突破に注目。15日の取引で21日線を下抜き、直近の上昇に対する調整安場面になった。だが、19日の安値0.7080で切り返されると、その後は下値を切り上げている。調整安場面が終了した可能性がある。目先、買い優勢となりそうだ。21日線がある0.7186突破に注目したい。これに成功すれば、節目の0.7200の攻防になる。0.72台を回復すると、節目の0.7250や6日に付けた年初来高値の0.7278が視野に入る。



サブシナリオ…一方、軟化するようなら、節目の0.7100付近が支持になる。0.70台に沈むと、19日の安値0.7080の攻防になる。安値更新となれば、節目の0.7000が意識される。0.7000も割り込むようなら、４月13日の安値0.6986や節目の0.6900を試すことになる。



MINKABU PRESS

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