浙江省の清凉峰国家級自然保護区で、満開の季節を迎えた象鼻蘭。（５月撮影、杭州＝新華社配信／夏国華）

【新華社杭州5月26日】中国浙江省杭州市臨安博物館付設庭園の湖のほとりでこのほど、浙江農林大学の夏国華（か・こくか）高級実験師がボランティアと共に、国家1級保護野生植物の象鼻蘭（Phalaenopsis zhejiangensis 〔Z. H. Tsi 〕 Schuit.）を繁殖実験室から野外の「新居」へ移植した。

同日、人工繁殖された象鼻蘭400株余りが本来の生育環境に戻された。夏氏は、これにより象鼻蘭の野生個体群の回復がさらに進むと述べた。

浙江省では、これまでに3千株以上の象鼻蘭を野生復帰させており、同省の象鼻蘭の人工繁殖と野生復帰は中国国内でも有数の規模を誇る。

浙江省の清凉峰国家級自然保護区で、満開の季節を迎えた象鼻蘭。（５月撮影、杭州＝新華社配信／夏国華）

浙江省林業局は2018年、希少な絶滅危惧種の野生動植物の緊急保護活動を開始し、象鼻蘭は重点的な緊急保護対象の種に指定された。

2023年、研究チームは人工繁殖における画期的な二つのコア技術を確立した。一つ目の「菌根共生」は、共生菌根処理を施した苗を人工的に培養することで抵抗力を高める技術であり、もう一つの「微小生育環境シミュレーション」は、適切な生育環境を選定した上で、本来の生育環境の光や温度、水分といった条件を人工的に再現する技術。この二つの技術を組み合わせることで、野生に戻された象鼻蘭の苗の生存率は大幅に向上した。

現在、実験室では年間3万株の象鼻蘭を繁殖させることができ、大規模な野生復帰の基盤を築いている。環境条件に急激な変化が生じなければ、野生復帰後の生存率は85％以上に達する。

浙江省生態環境科学設計研究院の生物多様性・自然保護地イノベーションセンターの湯博（とう・はく）主任は、「1株の象鼻蘭の野生復帰は、単に一つの種を守るというだけでなく、遺伝資源の多様性を守ることでもある」と指摘。象鼻蘭が持つ独特の耐寒遺伝子は、将来のラン科ファレノプシス属（コチョウラン属）植物の育種にとっても重要な価値を持つと述べた。（記者/鄭可意）