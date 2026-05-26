チャットGPTはベストな回答か、「たまたま集まってきた情報で答えを出した」 『ゴゴスマ』出演者の指摘
TBS系情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）が26日に放送され、読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動を扱った。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
出演者からの意見が飛び交うなか、生出演したCBC特別解説委員の石塚元章氏は、一連の出来事について「全体を通してキーワードを3つ考えた」と持論。1つに「チャットGPT」を挙げ、「今の時代、若い人はこういうことに頼るんだなと。それがいいとか悪いとかではなくて。ひとつだけ覚えていていただいたほうがいいと思うのが、AIはうそをつくという言葉もあって」とコメントした。
AIについて「故意的にうそをつくということではないけれども」と前置きしつつ、「AIって結局、いろんな情報を集めてきて、その中からこれがいいかなと思うことを、答えを作り出して示すわけだから。これがベストな回答だったかどうかっていうのは、必ずしもベストじゃない可能背があるというのが生成AIの回答」「ハルシネーションという言葉もありますけど、ちょっと覚えておいていただいたほうがいい」などと、持論を語った。
また、もう1つのポイントに「児童相談所」を挙げ、今回の対応について「検証する必要はあるけれども、攻める必要はないと思う」などと説明した。さらにもう1つ「現行犯であった」ことを挙げ、
これまでの極端な例として、ストーカーやDVの事例を挙げて「警察が引き上げたあとにひどいことが起きるケースは、過去に実例としていくらでもある」と説明。今回について「かけつけたお巡りさんも、けっこう悩みどころもあったと思います」などと想像した。
さらに「有名人」であったことも、「もし（現場で）引き返して何かあった時に、有名人だから甘くしたんじゃないのっていう言い方をされると思うんで」「ちょっと厳しいなと思っても、ルールにのっとってやった」などと推測。「誰にも悪意は存在しないんだけど、歯車の回り方がちょっとずつ変わっていった」「我々は、『そうかこういうことに気をつけなきゃな』ということを学ぶ」などとコメントした。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
出演者からの意見が飛び交うなか、生出演したCBC特別解説委員の石塚元章氏は、一連の出来事について「全体を通してキーワードを3つ考えた」と持論。1つに「チャットGPT」を挙げ、「今の時代、若い人はこういうことに頼るんだなと。それがいいとか悪いとかではなくて。ひとつだけ覚えていていただいたほうがいいと思うのが、AIはうそをつくという言葉もあって」とコメントした。
また、もう1つのポイントに「児童相談所」を挙げ、今回の対応について「検証する必要はあるけれども、攻める必要はないと思う」などと説明した。さらにもう1つ「現行犯であった」ことを挙げ、
これまでの極端な例として、ストーカーやDVの事例を挙げて「警察が引き上げたあとにひどいことが起きるケースは、過去に実例としていくらでもある」と説明。今回について「かけつけたお巡りさんも、けっこう悩みどころもあったと思います」などと想像した。
さらに「有名人」であったことも、「もし（現場で）引き返して何かあった時に、有名人だから甘くしたんじゃないのっていう言い方をされると思うんで」「ちょっと厳しいなと思っても、ルールにのっとってやった」などと推測。「誰にも悪意は存在しないんだけど、歯車の回り方がちょっとずつ変わっていった」「我々は、『そうかこういうことに気をつけなきゃな』ということを学ぶ」などとコメントした。