“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一が「新しい形の始球式」→世界熱狂「Great pitching!」「Wow It′s like magic」
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート・ペアの金メダリスト“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが、ロサンゼルス現地時間27日（日本時間26日）に行われた「ロサンゼルス・ドジャースvsコロラド・ロッキーズ」の始球式を務め、ドジャースの球団公式インスタグラムで公開された。
【写真・動画】「誰も打てないですね」…“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一の始球式、ドジャース公式が公開
始球式では、木原が三浦をリフトで持ち上げ、そこから三浦がボールを投じるというアクロバティックなものとなった。球団は、その様子を2人の背景から近距離で撮影した。
ファンからは「新しい形の始球式」「やっぱりリフト投法でしたか」「普通、こんな状態でボールなんて投げられない…」「あんなに高い所から来たら誰も打てないですね」など大反響。
日本からだけでなく、「Great pitching!」「OMGGGGG I LOVE THEM」「Wow It's like magic」など、世界中が興奮する光景となった。
【写真・動画】「誰も打てないですね」…“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一の始球式、ドジャース公式が公開
始球式では、木原が三浦をリフトで持ち上げ、そこから三浦がボールを投じるというアクロバティックなものとなった。球団は、その様子を2人の背景から近距離で撮影した。
ファンからは「新しい形の始球式」「やっぱりリフト投法でしたか」「普通、こんな状態でボールなんて投げられない…」「あんなに高い所から来たら誰も打てないですね」など大反響。
日本からだけでなく、「Great pitching!」「OMGGGGG I LOVE THEM」「Wow It's like magic」など、世界中が興奮する光景となった。