（左から）三浦璃来、木原龍一 （C）ORICON NewS inc.

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　ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート・ペアの金メダリスト“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが、ロサンゼルス現地時間27日（日本時間26日）に行われた「ロサンゼルス・ドジャースvsコロラド・ロッキーズ」の始球式を務め、ドジャースの球団公式インスタグラムで公開された。

【写真・動画】「誰も打てないですね」…“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一の始球式、ドジャース公式が公開

　始球式では、木原が三浦をリフトで持ち上げ、そこから三浦がボールを投じるというアクロバティックなものとなった。球団は、その様子を2人の背景から近距離で撮影した。

　ファンからは「新しい形の始球式」「やっぱりリフト投法でしたか」「普通、こんな状態でボールなんて投げられない…」「あんなに高い所から来たら誰も打てないですね」など大反響。

　日本からだけでなく、「Great pitching!」「OMGGGGG I LOVE THEM」「Wow It's like magic」など、世界中が興奮する光景となった。