¡Ú ÀÐÅÄ½ã°ì ¡Û¡¡72ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÂçÊ¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ë¡Ä¡×À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ó¤·¤ó100Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÀÐÅÄ½ã°ì ¡Û¡¡72ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÂçÊ¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ë¡Ä¡×À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦
Ä«ÆüÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê¡¢²ð¸î¡¦Ç§ÃÎ¾ÉÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ó¤·¤ó100Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÁÄ«Æü¤Î²ð¸îÇ§ÃÎ¾É¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Á¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢72ºÐ¤ÎÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÏ·²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤àÂçÊ¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿á¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Äà¡ÊÏ·²½¤Ï¡Ë¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¯Æ»¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Í½ËÉ¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äËÍ¤Ï¿§¡¹Ã¡¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÉé¤±¤º¤Ë¼Ò²ñÉüµ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÂÎ¡¢Æ¬¡¢¿´¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¡¢3»ù¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£22ºÐÇ¯²¼¤ÎÍý»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Ï·ëº§¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤È²ð¸î¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö²ð¸î¡×¤è¤ê¤â¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢à¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤ò»Ä¤»¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ñ»º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶µ°é¤È¤«¡¢²¶¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤«¿§¡¹¤ÊÌµ·Á¤Ê¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£²¶¤¬À¸¤Êý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤Éá¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÏàÀ¸³è½¬´·¤ò¤â¤¦1²ó¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¡£¿©¤ÙÊª¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤È¤«¡£¥¦¥§¥ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£á¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¸½ºß¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢àËèÆü5¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤¯¤Î¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤È·ÑÂ³¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û