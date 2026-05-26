比嘉愛未が日本テレビ系新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（以下、『ファーストクライ』）で主演を務めることが発表された。比嘉は現在放送中の『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）にも出演しており、同局連続テレビドラマに続けて出演することになる。また、日本テレビ系GP帯ドラマで主演を務めるのは本作が初となる。

参考：比嘉愛未、日本テレビ系GP帯ドラマ初主演 『ファーストクライ 母子救命救急班』7月期放送

比嘉といえば、2007年のNHK連続テレビ小説『どんど晴れ』でヒロインを務めて以降、第一線で活躍し続けている俳優。『コード・ブルー』シリーズ（フジテレビ系）や『DOCTORS～最強の名医～』シリーズ（テレビ朝日系）など、出演作が長期シリーズ化することも多い。

比嘉の俳優としてのイメージについてドラマウォッチャーの明日菜子氏は、「同世代の新垣結衣さんや、石原さとみさんなどと比べると“名バイプレイヤー”的なイメージが強かった」と語りつつ、「『推しの王子様』（2021年／フジテレビ系）以降は“看板俳優”として作品を背負う機会が増えた」と述べる。

「比嘉さんの世代で恋愛ヒロインを担ってくれる女性は貴重で、この作品で新しいイメージを持った人も多かった。主役もできるし、脇も固められる。巻き込むこともできるし、“巻き込まれヒロイン”もできる、技量のある俳優さんだと作品を見るたびに思います。いい意味で役に縛られることがない。どの役にもすっとハマることができる方だと思います。品があるのに不思議と近寄りがたさを感じないので、主人公としても共感しやすい」

今回の『ファーストクライ』への出演発表については、「情報解禁の反響を見ていたら、やはり女性ファンの支持が高いですね。熱狂的なファンアカウントの応援も見かけました」と語る。

「比嘉さんの名前があるだけで、作品への信頼度がぐっと増すんですよね。たとえば『占拠』シリーズ（日本テレビ系）のような、ある意味チャレンジングな作品にも比嘉さんがいると雰囲気が締まりますよね。ともすればコメディ色が強くなりすぎかねないシリーズですが（笑）、比嘉さんがいることで絶妙なバランスを保っていると思います」

続けて、『ファーストクライ』での比嘉の活躍について以下のように展望を述べた。

「『ファーストクライ』については、『コードブルー』シリーズのイメージもあるように比嘉さんが任されそうな役だなと思いました。一方で“日本屈指のセレブ病院で繰り広げられる”という設定が気になります（笑）。単なるヒューマンドラマだけではなく、わりとドロドロした人間関係を描く、『スカイキャッスル』（テレビ朝日系）のようなエンタメ性もあったりするのかなと。あるいは比嘉さんが演じることで、同僚の産婦人科医さんや“ワケあり妊婦たち”とのシスターフッド関係みたいな展開も生じるのかなと。産婦人科を主題にしたドラマもまだ多くないので、期待してしまいますね。近年の比嘉さんといえば、やはり『作りたい女と食べたい女』（2022年／NHK総合）がとても印象的。レズビアンの存在を可視化したドラマが少なかった当時、その後の流れをつくった作品の一つだと思います。比嘉さんは主人公の野本ユキを演じていて、比嘉さんが演じるからこその誠実さや切実さが滲み出ていた。相手役の春日十々子を演じた西野恵未さんは本作で俳優デビューされた方ですが、比嘉さんは座長として作品を牽引しながら、西野さんの魅力をさらに引き出していたように思います。近年のドラマ史を代表する名コンビですね」

『ファーストクライ』は、俳優としての信頼を着実に積み上げてきた比嘉の本領が発揮される作品になりそうだ。（文＝徳田要太）