HANAコハル＆マヒナ＆ナオコの“ゆる×ピタ止め”ダンスに反響！「みんな可愛いしセンスありすぎ」「ゆるい動きなのに上手さ伝わる」と絶賛の声

【動画】HANAコハル＆マヒナ＆ナオコの“ゆるかっこいい”ダンス【写真】DIESELを纏いクールにポーズするチカとマヒナ

HANAの公式SNSが更新。KOHARU（コハル）、MAHINA（マヒナ）、NAOKO（ナオコ）による“ゆるかっこいい”ダンス動画が公開され、ファンの注目を集めている。

■HANA・KOHARU＆MAHINA＆NAOKO、“ゆる×ピタ止め”ダンス披露

動画は、3人が路上で夕陽を浴び、佇む後ろ姿からスタート。中央でお団子ヘアにまとめたマヒナ、キャップを斜めに被った右のナオコ、最後にパーカーのフードを被ったコハルが、順に振り返る。

3人は、ゆるく体を揺らしながら息の合った動きを披露。ラフな空気感の中にも、リズムに合わせてピタッと止まる動きが映え、思わず繰り返し見たくなる中毒性のある動画となっている。

ファンからは、「かわーいーーー」「ピタ止めだぁいすき」「服みんな可愛いしセンスありすぎ」「最後のこはるの笑顔可愛い」「まひなお団子ヘアかわいい」「なおこのピタ止め好きすぎる！」「ゆるい動きなのにダンスの上手さが伝わってくるのさすが」「3人ともなんとも言えない表情がいい」といった声が寄せられている。

■CHIKA＆MAHINA、DIESELルックのクールショットも公開

また、Instagramには、HANAがジャパン・ブランドアンバサダーを務めるDIESEL（ディーゼル）を纏ったCHIKA（チカ）とマヒナのクールなショットも公開されている。