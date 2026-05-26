【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(26日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
70161.51 ボリンジャー:＋3σ(13週)
68469.75 ボリンジャー:＋3σ(26週)
66807.11 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66169.13 ボリンジャー:＋2σ(13週)
64996.09 ★日経平均株価26日終値
64914.81 ボリンジャー:＋2σ(25日)
64213.68 ボリンジャー:＋2σ(26週)
63022.51 ボリンジャー:＋1σ(25日)
62833.84 新値三本足陰転値
62588.75 6日移動平均線
62350.56 均衡表転換線(日足)
62176.76 ボリンジャー:＋1σ(13週)
61718.81 均衡表基準線(日足)
61130.21 25日移動平均線
59957.61 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59237.91 ボリンジャー:-1σ(25日)
58184.38 13週移動平均線
57983.89 均衡表転換線(週足)
57345.61 ボリンジャー:-2σ(25日)
57146.47 75日移動平均線
57026.33 均衡表基準線(週足)
55701.53 26週移動平均線
55453.31 ボリンジャー:-3σ(25日)
55163.98 均衡表雲上限(日足)
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54192.00 ボリンジャー:-1σ(13週)
51445.46 ボリンジャー:-1σ(26週)
51306.28 200日移動平均線
50199.63 ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50 均衡表雲上限(週足)
47189.39 ボリンジャー:-2σ(26週)
46207.25 ボリンジャー:-3σ(13週)
42933.31 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 93.29(前日81.32)
ST.Slow(9日) 75.34(前日52.82)
ST.Fast(13週) 92.11(前日92.50)
ST.Slow(13週) 90.77(前日90.90)
［2026年5月26日］
株探ニュース
70161.51 ボリンジャー:＋3σ(13週)
68469.75 ボリンジャー:＋3σ(26週)
66807.11 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66169.13 ボリンジャー:＋2σ(13週)
64996.09 ★日経平均株価26日終値
64914.81 ボリンジャー:＋2σ(25日)
64213.68 ボリンジャー:＋2σ(26週)
63022.51 ボリンジャー:＋1σ(25日)
62833.84 新値三本足陰転値
62588.75 6日移動平均線
62350.56 均衡表転換線(日足)
62176.76 ボリンジャー:＋1σ(13週)
61718.81 均衡表基準線(日足)
61130.21 25日移動平均線
59957.61 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59237.91 ボリンジャー:-1σ(25日)
58184.38 13週移動平均線
57983.89 均衡表転換線(週足)
57345.61 ボリンジャー:-2σ(25日)
57146.47 75日移動平均線
57026.33 均衡表基準線(週足)
55701.53 26週移動平均線
55453.31 ボリンジャー:-3σ(25日)
55163.98 均衡表雲上限(日足)
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54192.00 ボリンジャー:-1σ(13週)
51445.46 ボリンジャー:-1σ(26週)
51306.28 200日移動平均線
50199.63 ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50 均衡表雲上限(週足)
47189.39 ボリンジャー:-2σ(26週)
46207.25 ボリンジャー:-3σ(13週)
42933.31 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 93.29(前日81.32)
ST.Slow(9日) 75.34(前日52.82)
ST.Fast(13週) 92.11(前日92.50)
ST.Slow(13週) 90.77(前日90.90)
［2026年5月26日］
株探ニュース