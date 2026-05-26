　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

70161.51　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
68469.75　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
66807.11　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
66169.13　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

64996.09　　★日経平均株価26日終値

64914.81　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
64213.68　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
63022.51　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
62833.84　　新値三本足陰転値
62588.75　　6日移動平均線
62350.56　　均衡表転換線(日足)
62176.76　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
61718.81　　均衡表基準線(日足)
61130.21　　25日移動平均線
59957.61　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
59237.91　　ボリンジャー:-1σ(25日)
58184.38　　13週移動平均線
57983.89　　均衡表転換線(週足)
57345.61　　ボリンジャー:-2σ(25日)
57146.47　　75日移動平均線
57026.33　　均衡表基準線(週足)
55701.53　　26週移動平均線
55453.31　　ボリンジャー:-3σ(25日)
55163.98　　均衡表雲上限(日足)
54945.67　　均衡表雲下限(日足)
54192.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51445.46　　ボリンジャー:-1σ(26週)
51306.28　　200日移動平均線
50199.63　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50　　均衡表雲上限(週足)
47189.39　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46207.25　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42933.31　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　93.29(前日81.32)
ST.Slow(9日)　　75.34(前日52.82)

ST.Fast(13週)　 92.11(前日92.50)
ST.Slow(13週)　 90.77(前日90.90)

［2026年5月26日］

株探ニュース