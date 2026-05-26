XG、『アメリカン・ミュージック・アワード』レッドカーペット登場 単独の日本人アーティストとして史上初
7人組アーティストグループ・XGが現地時間25日、米ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催された、米3大音楽賞のひとつ『アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards＝AMA）』のレッドカーペットに登場した。同アワードのレッドカーペットを歩く単独の日本人アーティストは、XGが史上初となった。
【写真】髪も丸刈り！胸の切除手術したXGのCOCONA
XGは、2024年から2025年にかけて初のワールドツアーを世界35都市47公演で開催。昨年4月に行われたアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』では、日本人アーティストとして唯一出演し、Saharaステージのトリを務めた。さらに、Xの世界トレンドで2位になるなど大きな反響を呼んだ。
今年1月23日にリリースした初のフルアルバム『THE CORE - 核』では、米ビルボードのアルバムチャート「Billboard 200」で初のTop100入り。こうしたアメリカでの実績、功績が評価され、今回の招待につながった。
XGは、7人それぞれの個性を引き出したドレス姿で登場。歓声が起こる中、レッドカーペットを歩き、多くのアメリカメディアの取材に応じた。
メンバーは「American Music Awardsに参加することができてとても光栄に思っています。いろんなアーティストの方々や、パフォーマンスを見るのがとても楽しみです！」とコメント。開催中のワールドツアーについては、「このツアーには、私たちらしさのすべてが詰まっていて、来てくれたら私たちの本当のCOREを感じてもらえると思います！」と、北米6都市でも開催されるワールドツアーへの意欲を語った。
XGは、31日には、米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されるロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合で始球式を務める。6月6日には、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催されるイギリス最大の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に日本人アーティストとして初出演する。
また、自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』の海外公演を、バンコク、マニラ、香港、メルボルン、シドニー、台北、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラス、メキシコシティで開催することも発表している。
7月25日には国内最大級の野外音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL』、8月8日にはロサンゼルスで開催される『Head In The Clouds』、9月12日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』にも出演。国内外で精力的に活動の幅を広げている。
【写真】髪も丸刈り！胸の切除手術したXGのCOCONA
XGは、2024年から2025年にかけて初のワールドツアーを世界35都市47公演で開催。昨年4月に行われたアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』では、日本人アーティストとして唯一出演し、Saharaステージのトリを務めた。さらに、Xの世界トレンドで2位になるなど大きな反響を呼んだ。
XGは、7人それぞれの個性を引き出したドレス姿で登場。歓声が起こる中、レッドカーペットを歩き、多くのアメリカメディアの取材に応じた。
メンバーは「American Music Awardsに参加することができてとても光栄に思っています。いろんなアーティストの方々や、パフォーマンスを見るのがとても楽しみです！」とコメント。開催中のワールドツアーについては、「このツアーには、私たちらしさのすべてが詰まっていて、来てくれたら私たちの本当のCOREを感じてもらえると思います！」と、北米6都市でも開催されるワールドツアーへの意欲を語った。
XGは、31日には、米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されるロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合で始球式を務める。6月6日には、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催されるイギリス最大の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に日本人アーティストとして初出演する。
また、自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』の海外公演を、バンコク、マニラ、香港、メルボルン、シドニー、台北、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラス、メキシコシティで開催することも発表している。
7月25日には国内最大級の野外音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL』、8月8日にはロサンゼルスで開催される『Head In The Clouds』、9月12日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』にも出演。国内外で精力的に活動の幅を広げている。