新田恵利、母の介護を回顧 目指すは母のような「かわいいおばあちゃん」
タレントの新田恵利が26日、都内で行われた「みんなのあんしん100年プロジェクト」プレス発表会に登壇。約6年半経験した実母の介護を回顧した。
【集合ショット】仲良く笑顔を浮かべる安藤なつ＆新田恵利＆石田純一
在宅介護をしていた新田は「母の好物を知っていたのでスムーズに介護できました。（情報を）知っているのは大事」と介護する際の大切なことを力説。大変だったことを問われると「大変なことばっかりでしたが、幸せなこともいっぱいでした」と笑顔で振り返った。
原動力は“母の笑顔と母が素直に『ありがとう』『気持ちいいよ』という言葉”だったという。「よく母にも言ってたんですけど、『かわいいおばあちゃんになって』ってお願いしてたんです」と明かし、「母を見習って『ありがとう』と素直に伝えられる、かわいいおばあちゃん」と目指すことを語った。
同プロジェクトは、朝日生命保険相互会社による介護や認知症に関する悩みや疑問を解消するためのサポートを提供するもの。脳トレ、AIとの会話を通じて「あたまの健康度」を判定するアプリの提供、AIとの会話体験などにより、社会課題解決に取り組む。
イベントにはほかに、安藤なつ、石田純一が登壇した。
【集合ショット】仲良く笑顔を浮かべる安藤なつ＆新田恵利＆石田純一
在宅介護をしていた新田は「母の好物を知っていたのでスムーズに介護できました。（情報を）知っているのは大事」と介護する際の大切なことを力説。大変だったことを問われると「大変なことばっかりでしたが、幸せなこともいっぱいでした」と笑顔で振り返った。
同プロジェクトは、朝日生命保険相互会社による介護や認知症に関する悩みや疑問を解消するためのサポートを提供するもの。脳トレ、AIとの会話を通じて「あたまの健康度」を判定するアプリの提供、AIとの会話体験などにより、社会課題解決に取り組む。
イベントにはほかに、安藤なつ、石田純一が登壇した。