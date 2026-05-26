Snow Man、これまでのシングル＆アルバム収録曲からサブスク未解禁の計72曲が配信スタート
Snow Manが、これまでのシングル＆アルバム収録曲からサブスク未解禁だった計72曲を6月1日に配信開始することを発表した。
2025年4月に配信開始した初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』の61曲を上回る、72曲を一挙配信。今回はグループ名義の楽曲のみならず、アルバムのみに収録されていた各ユニット曲も配信されることとなり、ついにSnow Manの全楽曲がストリーミングサービスやダウンロードサービスで楽しむことが可能となる。
◾️6月1日 配信開始楽曲リスト
1st Debut Single「D.D. / Imitation Rain」
Snow World
3re Single「Grandeur」
Big Bang Sweet
4th Single「HELLO HELLO」
YumYumYum 〜SpicyGirl〜
5th Single「Secret Touch」
Christmas wishes
My Sweet Girl
6th Single「ブラザービート」
REFRESH
From Today
7th Single「オレンジkiss」
Wonderful! × Surprise!
Feel the light, Lovely
8th Single「タペストリー / W」
Luv Classic
NO SURRENDER !
9th Single「Dangerholic」
ANY & EVERY
ベストフレンド
10th Single「LOVE TRIGGER / We’ll go together」
NEXT
ココロヒトツ
11th Single「BREAKOUT / 君は僕のもの」
ドレス&タキシード
What’s your color?
12th Single「SERIOUS」
ばきゅん
1st Album「Snow Mania S1」
Infighter
TIKI TIKI
Delicious!!!
HELLO HELLO -Movie Ver.-
Be Proud！
GRATITUDE
Acrobatic
Boogie Woogie Baby
Vanishing Over
IX Guys Snow Man
Don’t Hold Back
Make It Hot
Lock on!
P.M.G. 深澤辰哉 / 向井康二 / 宮舘涼太
ADDICTED TO LOVE 岩本照 / ラウール / 佐久間大介
360m 渡辺翔太 / 阿部亮平 / 目黒蓮
2nd Album「Snow Labo. S2」
Toxic Girl
Brand New Smile
BOOM BOOM LIGHT
キッタキッテナイ
Movin’ up
This is LOVE
HYPNOSIS 岩本照 / 向井康二 / 目黒蓮
ガラライキュ！ 深澤辰哉 / ラウール / 渡辺翔太
Color me live… 阿部亮平 / 宮舘涼太 / 佐久間大介
3rd Album「i DO ME」
Super Deeper
8月の青
Two 渡辺翔太 / 目黒蓮
Bass Bon ラウール / 佐久間大介
Vroom Vroom Vroom 岩本照 / 深澤辰哉 / 宮舘涼太
Gotcha! 向井康二 / 阿部亮平
4th Album「RAYS」
リンディーララ
endless night
君へ贈る応援歌
これが愛じゃないのなら
ROCK ‘N’ ROLL
Wha cha cha
KATANA
GLITCH 岩本照 / ラウール
Hot Flow 目黒蓮 / 佐久間大介
ナイトスケープ 深澤辰哉 / 阿部亮平 / 宮舘涼太
星のうた 渡辺翔太 / 向井康二
5th Album「音故知新」
Spark!!
くちびる
嫉妬ガール
Miss Brand-New Friday Night
約束は君と
Days
愛のせいで
Symmetry 岩本照 / 深澤辰哉
ART 阿部亮平 / 目黒蓮
地球[ヨミ：あい]してるぜ 宮舘涼太 / 佐久間大介
サンシャインドリーマー ラウール / 渡辺翔太 / 向井康二
Nine Snow Charge!!
計：72曲
◾️『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON Blu-ray & DVD』
2026年7月1日（水）リリース
購入：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021494
○初回盤（Blu-ray 3枚組）
品番：JWXD-25165〜7
価格：\7,480（税込）
三方背BOX+デジパック仕様+フォトブックレット12P付き
○初回盤（DVD3枚組）
品番：JWBD-25168〜70
価格：\7,480（税込）
三方背BOX+デジパック仕様+フォトブックレット12P付き
▼収録予定内容 ※Blu-ray・DVDの収録内容は共通
＜DISC-1＞
Overture
TRUE LOVE
Grandeur
ブラザービート
Nine Snow Charge!!
SERIOUS
悪戯な天使
くちびる
Dangerholic
オレンジkiss
Miss Brand-New Friday Night
Symmetry
サンシャインドリーマー
君は僕のもの
Ready Go Round
君へ贈る応援歌
カリスマックス
MC
Luv Classic
約束は君と
イチバンボシ
Days
地球[ルビ:あい]してるぜ
D.D.
Jack In The Box
君の彼氏になりたい。
ばきゅん
ファンターナモーレ
ART
Crazy F-R-E-S-H Beat
BOOST
愛のせいで
-ENCORE-
カリスマックス
HELLO HELLO
ナミダの海を越えて行け
＜DISC-2＞
・The Documentary of ON
＜DISC-3＞
・ON いいとこセレクション
〜グループ編〜
「カリスマックス&舘様タイム集」
「アイスクリーム屋さんコント集」
「Miss Brand-New Friday Night キメカット集」
「クリスマスダイジェスト」
〜メンバー編〜
HIKARU IWAMOTO
TATSUYA FUKAZAWA
RAUL
SHOTA WATANABE
KOJI MUKAI
RYOHEI ABE
REN MEGURO
RYOTA MIYADATE
DAISUKE SAKUMA
・メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー
○通常盤（Blu-ray2枚組）
品番：JWXD-25171〜2
価格：\6,820（税込）
初回仕様:スリーブケース+フォトブック52P付き
○通常盤（DVD2枚組）
品番：JWBD-25173〜4
価格：\6,820（税込）
初回仕様:スリーブケース+フォトブック52P付き
▼収録予定内容 ※Blu-ray・DVDの収録内容は共通
＜DISC-1＞
Overture
TRUE LOVE
Grandeur
ブラザービート
Nine Snow Charge!!
SERIOUS
悪戯な天使
くちびる
Dangerholic
オレンジkiss
Miss Brand-New Friday Night
Symmetry
サンシャインドリーマー
君は僕のもの
Ready Go Round
君へ贈る応援歌
カリスマックス
MC
Luv Classic
約束は君と
イチバンボシ
Days
地球[ルビ:あい]してるぜ
D.D.
Jack In The Box
君の彼氏になりたい。
ばきゅん
ファンターナモーレ
ART
Crazy F-R-E-S-H Beat
BOOST
愛のせいで
-ENCORE-
カリスマックス
HELLO HELLO
ナミダの海を越えて行け
＜DISC-2＞
・マルチアングル映像 (Miss Brand-New Friday Night / 約束は君と / BOOST)
・MCダイジェスト集
・ツアー最終日ダイジェスト映像@2026.01.18 京セラドーム大阪
◾️13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」
2026年4月29日（水）リリース
詳細：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021411
購入：https://snowman.lnk.to/13thsingle_all
○初回盤A（SG+DVD）
品番：JWCD-25162/B ￥1,980（税込）
スリーブ仕様・シリアルナンバーA封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.SAVE YOUR HEART
2.オドロウゼ！
3.BANG!!
＜DVD収録内容（予定）＞
・「SAVE YOUR HEART」Music Video
・「BANG!!」Music Video
・「SAVE YOUR HEART」マルチアングル映像
・「BANG!!」マルチアングル映像
・「SAVE YOUR HEART / BANG!!」Behind The Scenes
○初回盤B（SG+DVD）
品番：JWCD-25163/B ￥1,980（税込）
スリーブ仕様・シリアルナンバーB封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.オドロウゼ！
2.BANG!!
3.SAVE YOUR HEART
＜DVD収録内容（予定）＞
・「オドロウゼ！」Music Video
・「STARS」Music Video
・「オドロウゼ！」マルチアングル映像
・「オドロウゼ！ / STARS / ジャケット写真撮影」Behind The Scenes
・“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会
○通常盤（CD Only）
品番：JWCD-25164 ￥1,100（税込）
初回仕様：スリーブ仕様・フォトブック付・シリアルナンバーC封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.BANG!!
2.SAVE YOUR HEART
3.オドロウゼ！
4.STARS
5.BANG!! (Instrumental)
6.SAVE YOUR HEART (Instrumental)
7.オドロウゼ！ (Instrumental)
8.STARS (Instrumental)
▼CD購入者特典
初回盤A（JWCD-25162/B）：特典A
初回盤B（JWCD-25163/B）：特典B
通常盤（JWCD-25164）： 特典C
※特典は後日お知らせします。
※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。
※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。
※本シングルに収録される「SAVE YOUR HEART」は目黒蓮を除く8人となります。
※「STARS」のメイキング映像は、Snow Man公式YouTubeチャンネルに掲載されております、DOCUMENTARY FILMと一部内容が異なります。
関連リンク
◆Snow Man オフィシャルサイト
◆Snow Man オフィシャルX
◆Snow Man オフィシャルInstagram
◆Snow Man オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Snow Man オフィシャルTikTok