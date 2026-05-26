Snow Manが、これまでのシングル＆アルバム収録曲からサブスク未解禁だった計72曲を6月1日に配信開始することを発表した。

2025年4月に配信開始した初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』の61曲を上回る、72曲を一挙配信。今回はグループ名義の楽曲のみならず、アルバムのみに収録されていた各ユニット曲も配信されることとなり、ついにSnow Manの全楽曲がストリーミングサービスやダウンロードサービスで楽しむことが可能となる。

◾️6月1日 配信開始楽曲リスト

1st Debut Single「D.D. / Imitation Rain」

Snow World 3re Single「Grandeur」

Big Bang Sweet 4th Single「HELLO HELLO」

YumYumYum 〜SpicyGirl〜 5th Single「Secret Touch」

Christmas wishes

My Sweet Girl 6th Single「ブラザービート」

REFRESH

From Today 7th Single「オレンジkiss」

Wonderful! × Surprise!

Feel the light, Lovely 8th Single「タペストリー / W」

Luv Classic

NO SURRENDER ! 9th Single「Dangerholic」

ANY & EVERY

ベストフレンド 10th Single「LOVE TRIGGER / We’ll go together」

NEXT

ココロヒトツ 11th Single「BREAKOUT / 君は僕のもの」

ドレス&タキシード

What’s your color? 12th Single「SERIOUS」

ばきゅん 1st Album「Snow Mania S1」

Infighter

TIKI TIKI

Delicious!!!

HELLO HELLO -Movie Ver.-

Be Proud！

GRATITUDE

Acrobatic

Boogie Woogie Baby

Vanishing Over

IX Guys Snow Man

Don’t Hold Back

Make It Hot

Lock on!

P.M.G. 深澤辰哉 / 向井康二 / 宮舘涼太

ADDICTED TO LOVE 岩本照 / ラウール / 佐久間大介

360m 渡辺翔太 / 阿部亮平 / 目黒蓮 2nd Album「Snow Labo. S2」

Toxic Girl

Brand New Smile

BOOM BOOM LIGHT

キッタキッテナイ

Movin’ up

This is LOVE

HYPNOSIS 岩本照 / 向井康二 / 目黒蓮

ガラライキュ！ 深澤辰哉 / ラウール / 渡辺翔太

Color me live… 阿部亮平 / 宮舘涼太 / 佐久間大介 3rd Album「i DO ME」

Super Deeper

8月の青

Two 渡辺翔太 / 目黒蓮

Bass Bon ラウール / 佐久間大介

Vroom Vroom Vroom 岩本照 / 深澤辰哉 / 宮舘涼太

Gotcha! 向井康二 / 阿部亮平 4th Album「RAYS」

リンディーララ

endless night

君へ贈る応援歌

これが愛じゃないのなら

ROCK ‘N’ ROLL

Wha cha cha

KATANA

GLITCH 岩本照 / ラウール

Hot Flow 目黒蓮 / 佐久間大介

ナイトスケープ 深澤辰哉 / 阿部亮平 / 宮舘涼太

星のうた 渡辺翔太 / 向井康二 5th Album「音故知新」

Spark!!

くちびる

嫉妬ガール

Miss Brand-New Friday Night

約束は君と

Days

愛のせいで

Symmetry 岩本照 / 深澤辰哉

ART 阿部亮平 / 目黒蓮

地球[ヨミ：あい]してるぜ 宮舘涼太 / 佐久間大介

サンシャインドリーマー ラウール / 渡辺翔太 / 向井康二

Nine Snow Charge!! 計：72曲

◾️『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON Blu-ray & DVD』

2026年7月1日（水）リリース

購入：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021494 ○初回盤（Blu-ray 3枚組）

品番：JWXD-25165〜7

価格：\7,480（税込）

三方背BOX+デジパック仕様+フォトブックレット12P付き ○初回盤（DVD3枚組）

品番：JWBD-25168〜70

価格：\7,480（税込）

三方背BOX+デジパック仕様+フォトブックレット12P付き ▼収録予定内容 ※Blu-ray・DVDの収録内容は共通

＜DISC-1＞

Overture

TRUE LOVE

Grandeur

ブラザービート

Nine Snow Charge!!

SERIOUS

悪戯な天使

くちびる

Dangerholic

オレンジkiss

Miss Brand-New Friday Night

Symmetry

サンシャインドリーマー

君は僕のもの

Ready Go Round

君へ贈る応援歌

カリスマックス

MC

Luv Classic

約束は君と

イチバンボシ

Days

地球[ルビ:あい]してるぜ

D.D.

Jack In The Box

君の彼氏になりたい。

ばきゅん

ファンターナモーレ

ART

Crazy F-R-E-S-H Beat

BOOST

愛のせいで -ENCORE-

カリスマックス

HELLO HELLO

ナミダの海を越えて行け ＜DISC-2＞

・The Documentary of ON ＜DISC-3＞

・ON いいとこセレクション

〜グループ編〜

「カリスマックス&舘様タイム集」

「アイスクリーム屋さんコント集」

「Miss Brand-New Friday Night キメカット集」

「クリスマスダイジェスト」 〜メンバー編〜

HIKARU IWAMOTO

TATSUYA FUKAZAWA

RAUL

SHOTA WATANABE

KOJI MUKAI

RYOHEI ABE

REN MEGURO

RYOTA MIYADATE

DAISUKE SAKUMA ・メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー ○通常盤（Blu-ray2枚組）

品番：JWXD-25171〜2

価格：\6,820（税込）

初回仕様:スリーブケース+フォトブック52P付き ○通常盤（DVD2枚組）

品番：JWBD-25173〜4

価格：\6,820（税込）

初回仕様:スリーブケース+フォトブック52P付き ▼収録予定内容 ※Blu-ray・DVDの収録内容は共通

＜DISC-1＞

Overture

TRUE LOVE

Grandeur

ブラザービート

Nine Snow Charge!!

SERIOUS

悪戯な天使

くちびる

Dangerholic

オレンジkiss

Miss Brand-New Friday Night

Symmetry

サンシャインドリーマー

君は僕のもの

Ready Go Round

君へ贈る応援歌

カリスマックス

MC

Luv Classic

約束は君と

イチバンボシ

Days

地球[ルビ:あい]してるぜ

D.D.

Jack In The Box

君の彼氏になりたい。

ばきゅん

ファンターナモーレ

ART

Crazy F-R-E-S-H Beat

BOOST

愛のせいで -ENCORE-

カリスマックス

HELLO HELLO

ナミダの海を越えて行け ＜DISC-2＞

・マルチアングル映像 (Miss Brand-New Friday Night / 約束は君と / BOOST)

・MCダイジェスト集

・ツアー最終日ダイジェスト映像@2026.01.18 京セラドーム大阪

◾️13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

2026年4月29日（水）リリース

詳細：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021411

購入：https://snowman.lnk.to/13thsingle_all ○初回盤A（SG+DVD）

品番：JWCD-25162/B ￥1,980（税込）

スリーブ仕様・シリアルナンバーA封⼊

＜CD収録内容（予定）＞

1.SAVE YOUR HEART

2.オドロウゼ！

3.BANG!!

＜DVD収録内容（予定）＞

・「SAVE YOUR HEART」Music Video

・「BANG!!」Music Video

・「SAVE YOUR HEART」マルチアングル映像

・「BANG!!」マルチアングル映像

・「SAVE YOUR HEART / BANG!!」Behind The Scenes ○初回盤B（SG+DVD）

品番：JWCD-25163/B ￥1,980（税込）

スリーブ仕様・シリアルナンバーB封⼊

＜CD収録内容（予定）＞

1.オドロウゼ！

2.BANG!!

3.SAVE YOUR HEART

＜DVD収録内容（予定）＞

・「オドロウゼ！」Music Video

・「STARS」Music Video

・「オドロウゼ！」マルチアングル映像

・「オドロウゼ！ / STARS / ジャケット写真撮影」Behind The Scenes

・“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会 ○通常盤（CD Only）

品番：JWCD-25164 ￥1,100（税込）

初回仕様：スリーブ仕様・フォトブック付・シリアルナンバーC封⼊

＜CD収録内容（予定）＞

1.BANG!!

2.SAVE YOUR HEART

3.オドロウゼ！

4.STARS

5.BANG!! (Instrumental)

6.SAVE YOUR HEART (Instrumental)

7.オドロウゼ！ (Instrumental)

8.STARS (Instrumental) ▼CD購入者特典

初回盤A（JWCD-25162/B）：特典A

初回盤B（JWCD-25163/B）：特典B

通常盤（JWCD-25164）： 特典C

※特典は後日お知らせします。

※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。

※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。

※本シングルに収録される「SAVE YOUR HEART」は目黒蓮を除く8人となります。

※「STARS」のメイキング映像は、Snow Man公式YouTubeチャンネルに掲載されております、DOCUMENTARY FILMと一部内容が異なります。