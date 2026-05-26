ちょっと大人な新フレーバー！東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"「トリュフソルトポップコーン」
東京ディズニーシーでは、25周年のアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”を彩る、祝祭感あふれるスペシャルメニューが続々と登場します。
今回は、パークでの食べ歩きに欠かせないポップコーンの新しいフレーバー「トリュフソルトポップコーン」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”「トリュフソルトポップコーン」
価格：レギュラーボックス 400円
販売期間：2026年7月1日〜2027年3月31日
販売店舗：東京ディズニーシー／ポートディスカバリー「ポップコーンワゴン（アクアトピア横）」など
東京ディズニーシーのポートディスカバリーにあるポップコーンワゴン（アクアトピア横）などに、新しいフレーバーのポップコーンが登場します。
今回登場するのは、芳醇な香りの「トリュフ」と「ソルト」を掛け合わせた「トリュフソルトポップコーン」です。
トリュフの贅沢な風味と、ほどよい塩気がやみつきになる、少し大人な味わいのポップコーンに仕上がっています。
パークを散策しながらの食べ歩きや、アトラクションの待ち時間、ちょっとした小腹満たしにもぴったり。
お酒との相性も良さそうなフレーバーなので、大人の方にもおすすめ！
25周年の特別なパークの雰囲気と一緒に味わいたい、風味豊かなポップコーン。
東京ディズニーシーにて2026年7月1日より発売される、25周年”スパークリング・ジュビリー”「トリュフソルトポップコーン」の紹介でした。
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© Disney
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
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