東京ディズニーシーでは、25周年のアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”を彩る、祝祭感あふれるスペシャルメニューが続々と登場します。

今回は、パークでの食べ歩きに欠かせないポップコーンの新しいフレーバー「トリュフソルトポップコーン」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”「トリュフソルトポップコーン」

価格：レギュラーボックス 400円

販売期間：2026年7月1日〜2027年3月31日

販売店舗：東京ディズニーシー／ポートディスカバリー「ポップコーンワゴン（アクアトピア横）」など

東京ディズニーシーのポートディスカバリーにあるポップコーンワゴン（アクアトピア横）などに、新しいフレーバーのポップコーンが登場します。

今回登場するのは、芳醇な香りの「トリュフ」と「ソルト」を掛け合わせた「トリュフソルトポップコーン」です。

トリュフの贅沢な風味と、ほどよい塩気がやみつきになる、少し大人な味わいのポップコーンに仕上がっています。

パークを散策しながらの食べ歩きや、アトラクションの待ち時間、ちょっとした小腹満たしにもぴったり。

お酒との相性も良さそうなフレーバーなので、大人の方にもおすすめ！

25周年の特別なパークの雰囲気と一緒に味わいたい、風味豊かなポップコーン。

東京ディズニーシーにて2026年7月1日より発売される、25周年”スパークリング・ジュビリー”「トリュフソルトポップコーン」の紹介でした。

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ちょっと大人な新フレーバー！東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"「トリュフソルトポップコーン」 appeared first on Dtimes.