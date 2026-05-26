◾️EP『MOTTO』

2026年7月22日（水）CDリリース

2026年7月15日（水）デジタルリリース

Pre-add / Pre-save：https://smar.lnk.to/MOTTO_pspa

CD予約：https://RYUGUJO.lnk.to/MOTTO_CD

完全生産限定盤

通常盤初回仕様

▼完全生産限定盤/ AICL-4921~4924/ 15,000円（税込）

CD+2BD、EPサイズ三方背デジパック仕様

映像内容：3月1日の＜龍宮城 ARENA LIVE 2026 -SHIBAI-＞＠TOYOTA ARENA TOKYOワンマンライブ映像 + BTS映像を収録

▼通常盤初回仕様/ AICL-4925/ 2,500円（税込）

CD Only、ジュエルケース仕様初回仕様：内容未定

▼単曲先行配信リリース「ほえろ!!!」

サブスク予約中：https://smar.lnk.to/VyP3Iq

▼店舗別購入特典

龍宮城応援店特典 … B2ポスター

Amazon.co.jp … メガジャケ

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … プリントサイン入り L判ブロマイド（メンバーランダム）

セブンネットショッピング … 缶バッジ（メンバーランダム）

楽天ブックス … A4クリアポスター（メンバーランダム）

Sony Music Shop … フラットポーチ

Sony Music Shop限定 まとめ買い早期予約特典 … 生写真７枚セット

▼Sony Music Shop限定 まとめ買い早期予約特典

期間内にSony Music Shopにて完全生産限定盤（AICL-4921~4924）と通常盤初回仕様（AICL-4925）を同時購入いただいたお客様へ、 ”生写真7枚セット” をプレゼントいたします。商品・特典ともに数に限りがございますので是非お早めにご予約ください！

・予約対象期間：2026年5月26日(火)16:00〜6月14日(日)23:59まで

〈支払い方法について〉

※決済方法は、クレジットカード・前払い方式オンライン収納代行（コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング）のみとさせて頂きます。代金引換・Amazon Pay決済・d払い・後払いでの決済方法はお選び頂けません。

※前払い方式オンライン収納代行(コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング)をご選択いただけるのは、6月14日(日)23:00までとさせていただきます。入金期限は6月14日(日)23:59までとなりますのでご注意ください。

※前払い方式オンライン収納代行（コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング）をご選択の場合は、1配送毎に別途金187円（税込）の支払手数料が必要です。また支払期限を過ぎると自動的に購入権利が取り消されますのでご注意ください。

※いかなる場合でもご注文のキャンセル、返品、返金はできません。商品の受取拒否等があった場合、今後の特典への応募参加をお断りさせていただく場合がございます。

〈注意事項〉

※必ず上記「2形態まとめ買いカート」よりお買い求めください。個別カートにて商品を2種ご購入いただいても、早期予約特典は応募対象外となりますのでご注意ください。

※上記「2形態まとめ買いカート」にてご購入いただいたお客様には、Sony Music Shop限定特典 ”フラットポーチ” 1個も商品と同梱にてお渡しいたします。

※ ”生写真7枚セット” は数に限りがございます。早期予約特典受付期間内であってもなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※完全生産限定盤（AICL-4921~4924）は数に限りがございます。予約受付期間内であっても、なくなり次第早期予約受付終了となる場合がございますで、あらかじめご了承ください。

〈注意事項〉

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗/特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。