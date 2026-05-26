上位5社が販売の64%、Samsung首位！ LP Information「世界ゲーミングモニター市場の成長予測2026〜2032」

記事ポイント 世界ゲーミングモニター市場は2025年の83.53億米ドルから2032年に126.60億米ドルへ拡大し、CAGR6.0%で成長が続くとLP Informationが予測Samsung・AOC/Philips・ASUSなど上位5社が2025年市場全体の約64%を占め、技術力とブランド力で競争優位を確保しているアジア太平洋地域はCAGR6.82%と全地域中最高の成長率を示し、PC・周辺機器市場の普及が拡大を後押しする 世界ゲーミングモニター市場は2025年の83.53億米ドルから2032年に126.60億米ドルへ拡大し、CAGR6.0%で成長が続くとLP Informationが予測Samsung・AOC/Philips・ASUSなど上位5社が2025年市場全体の約64%を占め、技術力とブランド力で競争優位を確保しているアジア太平洋地域はCAGR6.82%と全地域中最高の成長率を示し、PC・周辺機器市場の普及が拡大を後押しする

市場調査会社のLP Informationが、世界ゲーミングモニター市場を包括的に分析した調査レポート「世界ゲーミングモニター市場の成長予測2026〜2032」を発表します。

高リフレッシュレートのOLEDパネル採用モデルや、eスポーツ向け高性能ディスプレイへの需要増加を背景に、2032年にかけての市場成長軌道と産業構造が明らかになっています。

LP Information「世界ゲーミングモニター市場の成長予測2026〜2032」





発行元：LP Information Co.,Ltd調査対象期間：2026〜2032年2025年市場規模：83.53億米ドル2032年市場規模予測：126.60億米ドル年間平均成長率（CAGR・2026〜2032年）：6.0%レポート構成：全14章

ゲーミングモニターは、フレームレートが100Hz以上のディスプレイとして定義され、グラフィックカードとCPUの出力映像をゲームプレイに最適な状態で表示するよう設計された機器です。

LP Informationの「世界ゲーミングモニター市場の成長予測2026〜2032」によれば、同市場は2025年の83.53億米ドルから2032年には126.60億米ドルに拡大し、2026年から2032年までのCAGRは6.0%と予測されています。

市場の成長を支える主な要因は、滑らかな動きと高い応答性を求める消費者嗜好の変化、高リフレッシュレートやHDR対応モデルへの買い替え需要、そして新型パネル技術の台頭です。

eスポーツアクセサリーのニッチカテゴリからメインストリームのディスプレイ市場へと進化を遂げた同市場は、上位企業による技術競争と地域需要の拡大が交差する成熟段階に入っています。

世界市場規模と成長予測





棒グラフは2026年から2032年にかけての市場規模推移を示し、CAGR6.0%の一定した拡大軌道と2032年時点の12,660百万米ドルという到達点を視覚化しています。

高リフレッシュレートLCD（144Hz以上）とOLEDパネルの採用拡大が、市場ボリュームと高価格帯モデルの両面で成長を支える構造となっています。

一般消費者向けゲーム市場の成熟により、成長ペースはかつての急騰期と比べて緩やかになっています。

それでもプレミアムセグメントは拡大を続け、色彩表現・動き追従性・映像鮮明度の再現性において製品間で大きな差異が生じるゲーミングモニターの技術評価は、同レポートの第9章・第10章で詳細に分析されています。

主要メーカーと市場シェア





横棒グラフにはSamsung、AOC/Philips、ASUS、MSI、Acer、Dell、LG、HP、Lenovo、HKCなど主要製造業者のシェア比較が示されており、Samsungが首位に位置しています。

LP Information調査チームのデータによれば、2025年のトップ5社の売上は市場全体の約64%を占め、製品性能・ブランド認知度・量産能力・最新パネル技術対応力で競争優位を確保しています。

Samsungは2025年6月に240Hz対応ゲーミングディスプレイの大型展示イベントを開催し、プロゲーマーやeスポーツチーム向けに高性能モニターの体験機会を設けました。

AOC/Philipsは2025年11月にゲーミング向け144Hzパネルの生産能力増強を発表し、新生産ラインによる量産効率と品質管理の改善でアジア太平洋市場での流通拡大を図っています。

市場は一定の集中傾向を示す一方、中堅・小規模メーカーは特定ゲーミング用途や地域市場に特化することで競争の余地を形成しています。

競争軸は価格だけでなく、リフレッシュ速度・応答時間・HDR性能・パネル技術の差別化に基づいており、高速応答品・HDR対応品・OLED高画質品・低価格品それぞれのセグメントで製品の棲み分けが進んでいます。

地域別市場動向

地域別ではアジア太平洋地域が最も高い成長率を示しており、2025年の39.16億米ドルから2032年には62.73億米ドルへ拡大し、CAGR6.82%と全地域中トップの伸びとなっています。

ゲーミングPC・周辺機器の普及と消費者需要の拡大がこの高成長を支えています。

北米市場は2025年の15.36億米ドルから2032年に21.84億米ドルへ成長し、CAGR5.04%で推移します。

ゲーミングPC市場の成熟により安定した需要が継続する見通しです。

欧州市場は23.87億米ドルから33.51億米ドルへ成長し、CAGR4.81%となっており、eスポーツやハイエンドゲーミング向けの需要に支えられています。

今後の展望と日本企業への視点

同レポートでは、将来の競争力はリフレッシュ速度・応答性能・HDR/パネル技術・ブランド力・地域供給力の総合的な優位性で決まると分析しています。

市場競争は上位企業による集中傾向が続く一方、用途別セグメントでの差別化が進む見通しで、特にOLED採用拡大と高価格帯モデルへの需要シフトが重要な変化として位置づけられています。

日本企業への示唆として同レポートが挙げるのは、ゲーミングPC・アクセサリー市場全体を俯瞰したモニター性能別の製品ライン分析、協業・調達先選定における上位企業の技術力と供給安定性の確認、プレミアムモデルやOLED製品への参入機会の評価です。

eスポーツ大会やオンライン配信環境の変化を踏まえ、リフレッシュ速度・応答時間・HDR性能の技術評価を早期に把握することが有効とされています。

LP Informationの「世界ゲーミングモニター市場の成長予測2026〜2032」は全14章で構成され、市場定義・世界市場規模・競争動向・地域別分析・産業チェーン・販売チャネルの各側面から2026年から2032年にかけての市場構造を体系的に整理しています。

OLEDパネル・HDR対応・高リフレッシュレートといったプレミアム技術の採用拡大が加速する局面で、市場参入・投資評価・新規事業判断の情報源として位置づけられるレポートです。

LP Information「世界ゲーミングモニター市場の成長予測2026〜2032」の紹介でした。

よくある質問

Q. ゲーミングモニターはどのように定義されていますか？

A. フレームレートが100Hz以上のディスプレイとして定義されており、グラフィックカードとCPUの出力映像をゲームプレイに最適な状態で表示するよう設計された機器です。

色彩表現・動き追従性・映像鮮明度の再現性には製品ごとに大きな差があります。

Q. アジア太平洋地域の成長率が全地域中で最も高い理由は何ですか？

A. ゲーミングPC・周辺機器市場の普及と消費者需要の拡大が主な要因です。

LP Informationの分析では、同地域は2025年の39.16億米ドルから2032年に62.73億米ドルへ拡大し、CAGR6.82%と予測されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 上位5社が販売の64%、Samsung首位！ LP Information「世界ゲーミングモニター市場の成長予測2026〜2032」 appeared first on Dtimes.