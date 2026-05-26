蒲焼き×ピッツァ、宮崎リゾートの夏限定ビュッフェ！ フェニックス・シーガイア・リゾート「初夏のうなぎフェア」

記事ポイント 宮崎のリゾートホテル内ビュッフェで2026年6月1日〜7月31日に初夏のうなぎフェアを開催蒲焼き・白焼きをアレンジした和洋多彩なメニューが登場、ミニうな丼コーナーも設置うなぎフェアと同時にマンゴーフェアも開催、宮崎県産マンゴー半玉付き宿泊プランも展開 宮崎のリゾートホテル内ビュッフェで2026年6月1日〜7月31日に初夏のうなぎフェアを開催蒲焼き・白焼きをアレンジした和洋多彩なメニューが登場、ミニうな丼コーナーも設置うなぎフェアと同時にマンゴーフェアも開催、宮崎県産マンゴー半玉付き宿泊プランも展開

宮崎県の太平洋沿いに広がるリゾート、フェニックス・シーガイア・リゾートのフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」内のガーデンビュッフェ「パインテラス」が、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで「初夏のうなぎフェア」を開催します。

蒲焼きや白焼きを使った和洋多彩なうなぎ料理が一堂に揃い、ビュッフェスタイルで楽しめます。

うなぎフェアと同時期に「マンゴーフェア」も開催されるため、夏の宮崎グルメを凝縮した体験が待っています。

フェニックス・シーガイア・リゾート「初夏のうなぎフェア」





期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）場所：フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー1F ガーデンビュッフェ「パインテラス」時間：17:00〜22:00（21:30 LO）料金：大人6,500円、4〜12歳3,250円（消費税込）

石板の上にうなぎ蒲焼き入りのパイ生地、小鉢盛りの蒲焼き、ガラスカップ入りのうなぎゼリー寄せ、ピッツァ、天ぷらが並ぶビジュアルが、フェアの多彩な顔ぶれを象徴しています。

うなぎの蒲焼きや白焼きを素材に、和の小鉢から洋風のピッツァまで幅広いアレンジメニューが揃います。

夕食ビュッフェのため、松林と太平洋を望む開放的な「パインテラス」の雰囲気の中でゆっくり楽しめます。

和と洋、個性豊かなうなぎ料理の数々





ガラス小容器にうなぎの角切り蒲焼きを盛り、黄色いソース粒をトッピングしたアミューズは、緑の大葉に4個並んで提供されます。

もずく酢とうなぎを合わせた「うざく」など、和の酸味と蒲焼きの甘辛さが組み合わさったさっぱり系の一品も登場します。





石窯で焼いた生地に黄色いかぼちゃベースのソースとチーズを広げ、うなぎの蒲焼き角切りをのせたピッツァは、縁にしっかりと焦げ目がついています。

さらにスクランブルエッグとうなぎの蒲焼きを組み合わせたピッツァも提供され、「パインテラス」ならではのアレンジ料理として展開されています。

自分好みに楽しむ”ミニうな丼”コーナー





白飯の上に錦糸卵と蒲焼きカットを盛り付け、三つ葉を添えた小丼が5個並んで提供されるスタイルで、ビュッフェ内に手巻き寿司コーナーが設置されます。

うなぎの蒲焼きをはじめとする10種類以上の具材から好みを選び、ご飯にのせてオリジナルの”ミニうな丼”を組み立てられます。

うなぎと錦糸卵の組み合わせで、見た目も華やかな一杯が仕上がります。

同時開催：マンゴーフェアと宿泊プラン





黄色い背景にマンゴーケーキ、マカロン、ロールケーキ、タルト、パフェ、マンゴージュースなど10種以上のスイーツとドリンクが並ぶ「マンゴーフェア」も、うなぎフェアと同じ期間に「パインテラス」で開催されます。

夕食・朝食付きの宿泊プランでは、宮崎県産マンゴー半玉がプラン限定で提供されます。

うなぎでスタミナを補いながら、宮崎が誇る完熟マンゴーのスイーツで締めくくる一夜が過ごせます。

フェニックス・シーガイア・リゾートについて





日向灘の海岸線と広大な黒松林を背景に白い高層タワーがそびえるフェニックス・シーガイア・リゾートは、宮崎市に位置する大型リゾート施設です。

フラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」は全室東向きのオーシャンビューで、温泉施設「松泉宮」やアジアン・スパブランドの「バンヤンツリー・スパ」、複数のレストランとバーが揃います。

国内屈指のゴルフコースやテニスクラブ、自然を活かしたアクティビティも備えており、長期滞在やファミリー・グループでの利用にも対応しています。

「初夏のうなぎフェア」は2026年6月1日から7月31日まで、大人6,500円のビュッフェ料金で楽しめます。

うなぎの蒲焼きを使った10種類以上の具材が揃う手巻き寿司コーナーや、かぼちゃソースのうなぎピッツァなど、「パインテラス」独自のアレンジが揃う今シーズン限定の内容です。

フェニックス・シーガイア・リゾート「初夏のうなぎフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「初夏のうなぎフェア」と「マンゴーフェア」は同じ日に両方楽しめますか？

A. 両フェアは2026年6月1日（月）から7月31日（金）の同期間に「パインテラス」のディナービュッフェとして開催されます。

同じビュッフェ内でうなぎ料理とマンゴースイーツがともに提供されます。

Q. 子どもの料金はいくらですか？

A. 4〜12歳は3,250円（消費税込）です。

料金はすべて消費税込みで設定されています。

Q. 宿泊プランで提供される宮崎県産マンゴー半玉は、どのプランが対象ですか？

A. 「【夕食・朝食付き】みやざきマンゴー付き宿泊プラン」が対象です。

詳細はフェニックス・シーガイア・リゾートの公式サイトに掲載されています。

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