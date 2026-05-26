岡部将和の15万文字理論、首都圏6校で初体系化！ リーフラス「1v1 DRIBBLE ACADEMY D-UNLOCK」

記事ポイント ドリブルデザイナー岡部将和氏の「99％抜けるドリブル理論」を15万文字で言語化し、ジュニア世代向けに世界初体系化リーフラスが2026年6月、首都圏6校でドリブル特化型サッカースクール「D-UNLOCK」を開校幼児〜小学生を対象に6月の無料体験会を実施 ドリブルデザイナー岡部将和氏の「99％抜けるドリブル理論」を15万文字で言語化し、ジュニア世代向けに世界初体系化リーフラスが2026年6月、首都圏6校でドリブル特化型サッカースクール「D-UNLOCK」を開校幼児〜小学生を対象に6月の無料体験会を実施

SNS総フォロワー240万人超・動画総再生数2億回超のドリブルデザイナー・岡部将和氏とリーフラスがパートナーシップを締結し、ドリブル特化型サッカースクール「D-UNLOCK」が2026年6月に首都圏6校で開校します。

岡部氏がネイマール選手ら世界的スターにもその技術を認められた「99％抜けるドリブル理論」を、ジュニア世代向けに世界で初めて体系化した点が最大の特徴です。

リーフラス「1v1 DRIBBLE ACADEMY D-UNLOCK」





スクール名：1v1 DRIBBLE ACADEMY D-UNLOCK（ディーアンロック）運営：リーフラス株式会社 × ドリブルデザイナー・岡部将和氏開校：2026年6月展開校数：首都圏6校対象：幼児〜小学生無料体験会：2026年6月実施申込・詳細：公式サイト（unlock1v1.com）に掲載

子ども向けスポーツスクールを全国約4,500拠点で展開し、約7万人の会員を抱えるリーフラスが、ドリブルデザイナー・岡部将和氏とパートナーシップを締結します。

岡部氏が長年研究し、「なぜ抜けるのか」を15万文字にわたって構造的に論理化した「99％抜けるドリブル理論」を、ジュニア世代向けに世界で初めて体系化したサッカースクール「1v1 DRIBBLE ACADEMY D-UNLOCK」が2026年6月に開校します。

「D-UNLOCK」という名称には、子どもたちが自らの可能性に鍵をかけず挑戦できる「心のインフラ」を構築するという思想が込められています。

日本のサッカー現場でミスを恐れて仕掛けられないという課題が指摘される中、このスクールでは岡部氏が提唱する「比べない・否定しない・挑戦を止めない」という指導哲学を軸に、失敗を成功のプロセスとして称賛する指導環境が整えられています。

岡部将和氏のドリブル理論と指導カリキュラム





ミズノ製黒ジャージを着用した岡部氏が、ボールをインサイドでコントロールしながら空中に浮かぶ動作を見せます。

重心の移し方から足の角度まで、相手を抜く瞬間のすべてが理論として言語化されており、この動作そのものが「再現できる技術」として指導に落とし込まれています。

岡部氏はネイマール、ロナウジーニョら世界的スター選手と共演し、その技術が認められた唯一無二のドリブル専門指導者です。

アジア・ヨーロッパ・南米など世界各国から指導依頼が寄せられ、現在は海外を拠点に活動しながら日本代表選手へのパーソナル指導も多数手がけています。

「D-UNLOCK」のカリキュラムでは、岡部氏が15万文字で体系化した理論をリーフラスがマニュアル化することで、どの拠点でも同水準の高品質な指導が受けられる体制が確立されています。

首都圏6校の開校情報と無料体験会

2026年6月に開校する首都圏6校の校名と開催施設は以下のとおりです。

各校はフットサルコートやスポーツ施設で授業が実施されます。

小平（火）校：Links Field 小平（西東京）小平（水）校：Links Field 小平（西東京）新木場校：フットサルプラザBumB（東東京）大宮校：埼玉朝鮮初中級学校相模原校：ルネサンス相模原24（神奈川）リアクション柏校：リアクション柏

6月には全校で無料体験会が実施されます。

対象は幼児〜小学生で、申し込みは公式サイト（unlock1v1.com）内の専用フォームから受け付けています。

岡部将和氏の15万文字の理論とリーフラスが長年培ってきた「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」非認知能力育成メソッドを組み合わせた「D-UNLOCK」は、技術習得と挑戦する姿勢の醸成を両立するスクールです。

スポーツスクール会員数4年連続国内No.1（東京商工リサーチ調べ、2025年12月時点）の基盤を持つリーフラスが首都圏6校を皮切りに全国主要都市への展開を予定しており、幼児〜小学生が岡部氏の世界水準の理論に触れられる機会が広がります。

リーフラス「1v1 DRIBBLE ACADEMY D-UNLOCK」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「D-UNLOCK」への入会申し込みと無料体験会の対象はどのようになっていますか？

A. 対象は幼児〜小学生です。

2026年6月の無料体験会への申し込みは、公式サイト（unlock1v1.com）内の専用フォームから受け付けています。

詳細な対象年齢区分は公式サイトに掲載されています。

Q. 岡部将和氏のドリブル理論が「才能や感覚」と異なる点は何ですか？

A. これまで「才能や感覚」と片付けられてきたドリブルの極意を、「なぜ抜けるのか」という問いに対して構造的に答える形で15万文字にわたって言語化した点が特徴です。

論理化された理論をリーフラスがマニュアル化することで、どの拠点・どの子どもでも着実に成長できる再現性の高い指導体制が整えられています。

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