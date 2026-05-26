東京ディズニーリゾートでは、2026年の夏に向けて、パークでの休憩タイムがもっと楽しくなる新しいひんやりメニューが登場します。

今回は、ディズニー映画『ベイマックス』をモチーフにした「スパークリングドリンク（ピーチ）」を紹介します。

東京ディズニーランド／トゥモローランド・テラス「スパークリングドリンク（ピーチ）」

価格：750円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーランド／トゥモローランド・テラス

東京ディズニーランドの「トゥモローランド・テラス」に、ディズニー映画『ベイマックス』をモチーフにしたスパークリングドリンクが登場します。

「スパークリングドリンク（ピーチ）」は、ホワイトピーチシロップとミントシロップを合わせた、夏にぴったりの爽快なドリンクです。

シュワっと弾ける炭酸の甘さの中に、ミントのさわやかな後味が広がります。

ドリンクの中にはナタデココが入っており、楽しい食感もポイントです。

カップにはベイマックスが大きくデザインされていて、見た目もかわいい☆

夏のパークでの水分補給にぴったりの、可愛くて美味しい冷たいドリンク。

東京ディズニーランド／トゥモローランド・テラスにて2026年7月1日より発売される「スパークリングドリンク（ピーチ）」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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