42W・60分連続、iFデザイン賞受賞の新構造！ ±0「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」

記事ポイント キッチンペーパー1枚をカセット式ホルダーにセットするだけでフィルター代わりになる新発想のコードレスクリーナー専用紙パックにも対応した2WAY仕様で、iFデザイン賞2026を受賞本体重量約1.2kg・標準モード最長約60分使用可能、税込22,000円で2026年5月15日より発売 キッチンペーパー1枚をカセット式ホルダーにセットするだけでフィルター代わりになる新発想のコードレスクリーナー専用紙パックにも対応した2WAY仕様で、iFデザイン賞2026を受賞本体重量約1.2kg・標準モード最長約60分使用可能、税込22,000円で2026年5月15日より発売

家にあるキッチンペーパーが掃除機のフィルター代わりになる--そんな新発想のコードレスクリーナーがデザイン家電ブランド「±0（プラスマイナスゼロ）」から登場しました。

専用消耗品を別途購入しなくてもすぐに使い始められる手軽さと、ゴミに直接触れにくい衛生的なゴミ捨て設計が特徴で、iFデザイン賞2026も受賞しています。

±0「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」





商品名：±0 カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)型番：XJC-K211価格：22,000円（税込）発売日：2026年5月15日より順次発売カラー：ホワイト／ブラウングレー質量：約1.2kg（ロングノズル＋フロアノズル装着時）吸引仕事率：42W連続使用時間：標準 約60分／強 約16分／ハイパワー 約11分充電時間：約2.5時間ダストボックス容量：カセット式ホルダー使用時 約0.15L、紙パック使用時 約0.20L外形寸法：約H933×W200×D182mm製造地：中国付属品：キッチンペーパー5枚、紙パック5枚、紙パックホルダー、アクセサリー変換アダプター

±0「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」は、カセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟んでダストボックスにセットすることで、そのままフィルターとして機能するコードレスクリーナーです。

掃除後はホコリやゴミを受け止めたキッチンペーパーをそのまま捨てられるため、ゴミへの直接接触を抑えながらホコリが舞いにくい衛生的なゴミ捨てが実現しています。

専用紙パック（5枚）とホルダーも同梱されており、キッチンペーパーと専用紙パックの2種類の集じん方法に対応した2WAY仕様です。

キッチンペーパーがフィルターに--カセット式の仕組み





カセット式ホルダーはキッチンペーパー1枚をはさみ込む形状で、ダストボックスへ差し込むだけでフィルターとして機能します。

市販のキッチンペーパーがそのまま使えるため、専用フィルターが手元にない状況でもすぐに掃除を始められます。





ホルダーごとダストボックスに差し込む構造のため、取り付け・取り外しの手間が少なく、掃除の前後に余計な操作を必要としません。





ゴミ捨ての際はキッチンペーパーをホルダーから外してそのまま捨てるだけで完結します。

ゴミやホコリに素手で触れる工程がなく、衛生面を気にする方にも使いやすい設計です。

専用紙パックでも使える2WAY仕様





同梱の紙パックホルダーに専用紙パック（5枚付属）を装着することで、従来の紙パック式掃除機と同様の集じん方式にも切り替えられます。

ダストボックス容量は紙パック使用時で約0.20L、カセット式ホルダー使用時で約0.15Lです。





キッチンペーパーが手元にある日常使いと、専用紙パックによる大掃除や花粉・ダスト対策の場面とで使い分けられる2WAY設計は、生活スタイルや掃除の用途に応じた柔軟な選択を可能にしています。

軽量ボディと3段階運転・豊富なアクセサリー対応





ロングノズルとフロアノズルを装着した状態での本体質量は約1.2kgで、吸引仕事率は42Wです。

運転モードは標準・強・ハイパワーの3段階で、標準モードでは最長約60分の連続使用に対応します。

充電時間は約2.5時間で、リチウムイオンバッテリーを電源としています。





付属のアクセサリー変換アダプターを使うと、±0コードレスクリーナーシリーズ対応の別売アクセサリーノズル5種類を本体に接続できます。

フロアノズルや隙間ノズルに加え、ノズルを替えることで車内の掃除にも対応します。





アクセサリーノズルの交換により、車のシートやダッシュボードまわりなど室内以外の掃除にも活用できます。





付属の隙間ノズルは部屋の角や家具のすき間など、フロアノズルが届きにくい場所に対応します。

iFデザイン賞2026受賞--置きっぱなしでもなじむデザイン





モード切替と電源オフはボタン1つで操作でき、運転中の切り替えに手間がかかりません。

シンプルな操作パネルのデザインはiFデザイン賞2026を受賞しており、インテリアの邪魔をしない外観に仕上がっています。





ホワイトの本体をオープンシェルフの側面に立て掛けた状態でも、スリムな縦型フォルムが棚との一体感を保ちます。

フックに引っ掛けて収納できる設計のため、専用スペースを設けることなく壁面や家具の側面を活用できます。

カラーはホワイトとブラウングレーの2色展開で、税込22,000円。

使う・捨てる・しまうという一連の掃除の流れを快適にする設計とインテリアになじむ外観により、日々の収納場所を選ばない一台です。

±0「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッチンペーパーはどのサイズ・種類でも使えますか？

A. プレスリリースでは対応するキッチンペーパーの具体的なサイズや種類は明示されていません。

詳細は±0公式サイトに掲載されています。

Q. カセット式ホルダーと紙パックホルダーは同時に本体に装着できますか？

A. 本機はカセット式ホルダーと紙パックホルダーのどちらか一方をダストボックスに差し込んで使う2WAY仕様です。

両方を同時に装着する構造にはなっていません。

Q. 別売のアクセサリーノズルは何種類ありますか？

A. ±0コードレスクリーナーシリーズ対応の別売アクセサリーノズルは5種類です。

付属のアクセサリー変換アダプターを介して本体に接続できます。

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