明太子・あまおう・博多和牛が勢揃い！ 東武百貨店 池袋本店 うまかもん よかもん 福岡展

記事ポイント 東武百貨店 池袋本店で「福岡展」が2026年5月21日(木)〜26日(火)の6日間開催されています初出店9店舗を含む約62店舗が集結し、明太子・あまおういちごスイーツ・博多和牛・本マグロ丼が揃います東武限定品や実演販売が多数あり、会場でしか手に入らない数量限定品も展開されています 東武百貨店 池袋本店で「福岡展」が2026年5月21日(木)〜26日(火)の6日間開催されています初出店9店舗を含む約62店舗が集結し、明太子・あまおういちごスイーツ・博多和牛・本マグロ丼が揃います東武限定品や実演販売が多数あり、会場でしか手に入らない数量限定品も展開されています

東武百貨店 池袋本店の8階催事場（約210坪）と地下1階3番地コンコースで、うまかもん よかもん「福岡展」が2026年5月21日(木)から26日(火)まで開催されています。

食品56店舗・工芸6店舗の計約62店舗が集結し、うち9店舗が初出店です。

明太子・めんたいグルメ、あまおういちごスイーツ、博多和牛弁当、本マグロ丼、もつ鍋、とりかわなど、福岡を代表する名産グルメが一堂に揃います。

東武百貨店 池袋本店「うまかもん よかもん 福岡展」





場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約210坪）、地下1階3番地コンコース期間：2026年5月21日(木)〜26日(火)営業時間：8階催事場 午前10時〜午後7時／地下1階3番地コンコース 午前10時〜午後8時店舗数：約62店舗（食品56店舗・工芸6店舗、うち初出店9店舗）

福岡の名産である明太子やめんたいグルメ、あまおういちごを使ったかき氷・大福串・イタリア菓子、博多和牛の弁当や本マグロ丼など、幅広いジャンルの福岡グルメが会場に集まっています。

東武限定品や実演販売も多数あり、数量限定のものも複数展開されています。

イートインスペースではラーメンやパフェも提供されており、できたての味を会場で楽しめます。

イートインのラストオーダーは閉場30分前です。

明太子・めんたいグルメ

福岡名産の明太子を中心に、店ごとに異なる製法とだしへのこだわりを持つ4店舗が出店しています。

明太子そのものから、コロッケ・フランスパンへのアレンジまで多彩な形で展開されています。

博多料亭 稚加榮

商品名：お徳用辛子めんたい切子価格：1,350円（120g）

白い菊型皿に盛られた切子は鮮やかなオレンジ赤色で、表面に粒子が密に付着しています。

酒・かつお節・出汁にこだわり、素材本来の味を引き出した仕込みが特徴の明太子です。

博多あき津゛





商品名：天然だし明太子（上・切り子）価格：1,383円（100g当たり）

笹の葉の上に3本並んだ明太子は、鮮橙色の表面と断面の粒子感が鮮明です。

かつお節と昆布のだしをベースに、素材そのものの味を大切にした製法で仕上げられています。

南里正信商店





商品名：博多めんたいコロッケ価格：1,944円（6個入）

断面には黄金色の揚げ衣の内側にチーズと明太子の赤橙色の層が重なり、なめらかなポテトの中心に博多名物の明太子がたっぷり詰まっています。

国産小麦パン工房 フルフル





商品名：明太フランス価格：481円（1本・長さ約17cm）初出店・実演

今回初出店で実演販売を行う国産小麦パン工房 フルフルは、特製フランスパンに厳選した明太子とバターを合わせた長さ約17cmの一本を提供します。

あまおういちごスイーツ

福岡ブランドいちご「あまおう」を使ったスイーツが3店舗から展開されています。

かき氷・イタリア菓子・大福串と異なる形式で、いずれも実演または数量限定の販売です。

いちごやcafe TANNAL





商品名：”生”あまおうかき氷価格：イートイン 1,800円（1杯）初出店

初出店のいちごやcafe TANNALは、特製の苺ソースとピューレ、あまおうをふわふわのかき氷にたっぷりトッピングした一杯を提供します。

オスピターレ





商品名：スフォリアテッラ フォンダンあまおう価格：481円（1個）東武限定・実演・各日数量限定

イタリアの伝統菓子スフォリアテッラのバリバリとした食感の生地に甘酸っぱいあまおうクリームを詰め、フォンダンでコーティングした東武限定品です。

断面にはピンク色のあまおうクリームと白いカスタードクリームの層が重なっています。

菓子処まつだ屋





商品名：苺大福串（こし餡）価格：701円（1本）初出店・実演・苺餡・カスタードも展開

初出店の菓子処まつだ屋は、あまおういちごと白玉団子を交互に串刺しにした苺大福串を実演販売します。

木板の上にピラミッド状に積み上げられた商品は、こし餡のほか苺餡・カスタードの3種が揃います。

会場できたてグルメ

博多和牛・本マグロ・とんこつラーメンなど、福岡を代表するボリューム感あるグルメが会場の実演・イートインで提供されています。

東武限定品や各日数量限定の品が複数あります。

ノダニク





商品名：博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当価格：3,001円（1折）東武限定・実演・各日販売予定30点

黒塗り重箱にシンシン・ランプ・イチボの3部位が部位名の木製ラベル付きで並び、南蛮漬け風の小鉢と南瓜の煮付きが添えられています。

その日おすすめの希少部位を目利きで選んだ各日30点限定の東武限定品です。

糸島海鮮食堂 そらり





商品名：本マグロ丼価格：2,800円（1折）実演

糸島海鮮食堂 そらりは、本マグロの中トロと赤身を糸島産の米と醤油とともに仕立てた本マグロ丼を実演販売します。

糸島の食材と本マグロを組み合わせた一折です。

金田家





商品名：スペシャルラーメン価格：イートイン 1,650円（1杯）東武限定

金田家のロゴ入り白丼に白濁したとんこつスープが張られ、厚切りチャーシュー3枚・海苔・きくらげ・ねぎ・たれ玉が乗ります。

濃厚でまろやか、口あたりが上品な泡系とんこつラーメンの東武限定品です。

東武限定スイーツ

チョコレート・芋・メロンパンと素材の異なる3店舗の東武限定スイーツが揃います。

いずれも会場でのみ手に入る品で、数量限定の販売です。

チョコレートショップ





商品名：極上生チョコパフェ価格：イートイン 770円（1杯）東武限定・各日数量限定

オランダ産ココアの濃厚ソフトクリームに、芳醇なクッキーとアーモンドをトッピングしたパフェを会場でその場で完成させて提供します。

大牟田はにぽて





商品名：熟成蜜いもモンブランドーナツ価格：864円（1個）初出店・東武限定・各日販売予定50点

丸いドーナツ台の上に細い黄色のモンブランクリームが山盛りに絞り出されています。

厳選した紅はるかを二段熟成した焼き芋がたっぷり使われた、初出店・東武限定・各日50点の一品です。

メロンパン専門店カシェット





商品名：フルーツメロンパンリング価格：972円（1個）東武限定・実演

メロンパン専門店カシェットによるスイーツ感覚で楽しめるメロンパンの東武限定品で、実演販売で提供されます。

福岡定番グルメ

もつ鍋・とりかわ・ひとくち餃子・梅ヶ枝餅など、福岡で長年親しまれてきた定番グルメが揃います。

博多芳々亭





商品名：博多もつ鍋（醤油・味噌・塩・辛味噌）価格：各3,780円（2人前）

鮮度の高い希少な国産牛ホルモンを、職人こだわりの秘伝スープ4種（醤油・味噌・塩・辛味噌）で堪能できる2人前仕立てです。

レンゲにすくい上げた白もつ・キャベツ・にら・唐辛子が醤油系スープにたっぷりと絡んでいます。

とりかわ竹乃屋





商品名：博多ぐるぐるとりかわ価格：951円（5本）実演

こんがりと焦げ目のついた鶏皮の巻き串が皿に山積みに並びます。

焼きと寝かしを繰り返す72時間の仕込みを経た一本で、実演販売で提供されます。

博多八助





商品名：ひとくち餃子価格：1,296円（15個入）

創業38年の博多八助が手がけるひとくち餃子は15個入りで、石板皿に盛られた上面にしっかりと焼き色がついています。

博多の街で長年親しまれてきた飽きの来ない味です。

かさの家





商品名：(1)梅ヶ枝餅 901円（5個入）／(2)よもぎ梅ヶ枝餅 901円（5個入）各日販売予定50点・お一人様1点限り

緑の皿に白皮と抹茶皮の2種が並び、断面にはあんこがぎっしり詰まっています。

もっちりとした生地に優しい甘さの粒あんが包まれた梅ヶ枝餅と、店舗で毎月25日に限定販売されるよもぎ梅ヶ枝餅の2種が各日50点、お一人様1点限りで販売されます。

初出店9店舗を含む約62店舗が集結した「福岡展」は、明太子・あまおういちご・博多和牛・もつ鍋・梅ヶ枝餅と、福岡の名産グルメをジャンルを横断して一度に体験できるイベントです。

東武限定品・実演販売は会場でのみ手に入る品で、各日数量限定のものも多数あります。

東武百貨店 池袋本店「うまかもん よかもん 福岡展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「福岡展」のイートインはどの会場で利用できますか？

A. イートインスペースは8階催事場（午前10時〜午後7時、ラストオーダーは閉場30分前）と地下1階3番地コンコース（午前10時〜午後8時）の両会場に設けられています。

Q. よもぎ梅ヶ枝餅は通常の梅ヶ枝餅と何が違いますか？

A. かさの家のよもぎ梅ヶ枝餅は、風味豊かなよもぎを生地に使用した品で、店舗では毎月25日のみ限定販売されています。

「福岡展」では通常の梅ヶ枝餅と合わせて各日50点、お一人様1点限りで販売されます。

Q. 表示価格はすべて税込みですか？

A. 表示価格はすべて消費税込みの価格です。

店内のイートインスペースで飲食する場合は消費税率10％が適用されます。

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