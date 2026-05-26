東京ディズニーリゾートでは、2026年の夏に向けて、パークでの休憩タイムがもっと楽しくなる新しいひんやりメニューが登場します。

今回は、ディズニー映画『ベイマックス』をモチーフにした「オリジナルパフェ（ココナッツムース、シェイブアイス、もちアイス、マンゴー、ピーチ、杏仁豆腐）」を紹介します。

東京ディズニーランド／センターストリート・コーヒーハウス「オリジナルパフェ（ココナッツムース、シェイブアイス、もちアイス、マンゴー、ピーチ、杏仁豆腐）」

価格：1,580円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーランド／センターストリート・コーヒーハウス ※14:00から17:00までの時間限定メニューです

東京ディズニーランドの「センターストリート・コーヒーハウス」に、ディズニー映画『ベイマックス』をモチーフにしたオリジナルパフェが登場！

今回の「オリジナルパフェ」は、ココナッツムースやシェイブアイス、マンゴー、ピーチといった夏らしいさわやかなフルーツの味わいに加えて、杏仁豆腐、抹茶のテリーヌ、わらび餅、もちアイスを使用した贅沢な和風仕立てのデザートです。

最大の特徴は、パフェのトップに乗ったかわいいベイマックスのお顔！

小さな赤い和傘の飾りも添えられており、見た目からも涼を感じられる和テイストなデザインに仕上がっています。

こちらのメニューは、14:00から17:00までの時間帯限定での提供。

夏のパークで遊び疲れた午後のティータイムにぴったりなひんやり冷たい和スイーツです。

夏に嬉しい、見た目も涼しげな和テイストのベイマックスパフェ。

東京ディズニーランドにて2026年7月1日より発売される「オリジナルパフェ（ココナッツムース、シェイブアイス、もちアイス、マンゴー、ピーチ、杏仁豆腐）」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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