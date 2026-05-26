ホワイトソックスに新星！日本のプロ野球経ずにメジャー昇格 168cmの西田陸浮選手（25）がデビュー戦で初ヒット、“レーザービーム”も披露
メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が2ベースヒット。
ホワイトソックスの村上宗隆選手がリーグ最多の18号ホームランを放ちました。
ドジャースのチャンピオンリングをはめて写真撮影に応じていたのは、フィギュアスケートのりくりゅうペアこと、三浦璃来（りく）さん（24）と木原龍一さん（33）。
2人は、現地時間25日のドジャース戦で始球式を行いました。
三浦璃来さんは「たくさん練習してきたので届くように頑張りたい」と話し、木原龍一さんは「僕はしっかり下で支えたい」と話していました。
木原さんが三浦さんをしっかりと支えて、リフトしながらの投球。
横にそれましたが、2人らしく大役を務めました。
金メダリストの始球式で始まった試合。
1番・指名打者で先発した大谷選手が、2試合ぶりのヒットとなる2ベースを放ちます。
25日は1安打1打点で、りくりゅうペアに勝利をプレゼントです。
一方、ホワイトソックスの村上選手は8試合ぶりとなる第18号ホームラン。
ホームラン数でジャッジ選手と並んでいましたが、これでア・リーグ単独トップに浮上です。
そんな中、ホワイトソックスに新星が現れました。
なんとホワイトソックスのマイナーから25日に上がってきたばかりの西田陸浮（にしだ・りくう）選手です。
大阪出身の25歳で、甲子園出場はなし。
オレゴン大学からドラフト11巡目でホワイトソックスに指名され、マイナーリーグで実力を磨いてきました。
日本プロ野球を経ずにメジャーリーグに挑んだ5人目の日本人選手となりました。
背番号はイチローさんと同じ51番。
身長168cmと小柄ですが、デビュー戦でいきなり魅せてくれました。
第2打席で、センター前へ運ぶヒットを放ち、うれしいメジャーデビュー戦で初ヒット。
さらに守備でも、スタジアムを沸かせるプレーが。
ライト前ヒットをキャッチするやいなや、ホームへ矢のような送球。
キャッチャーへ“ドンピシャ”のストライク送球でランナーを刺しました。
まさにイチローさんばりの「レーザービーム」！
実はこの時、スパイクが脱げてしまっていたということです。