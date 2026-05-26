シャオミ・ジャパンは、同社初となるワイヤレスヘッドホン「REDMI Headphones Neo」を発売した。価格は7980円。

周囲の騒音を最大42dB低減するアダプティブANC（アクティブノイズキャンセリング）を搭載する。ワンタップ操作や周囲の環境変化に合わせた自動調整に対応し、移動中や作業中などシーンに合わせて切り替えが可能。

通話向けには、AIノイズリダクション対応のマイクを搭載。最大風速5m/sの環境下でも機能する風ノイズキャンセルにより、屋外などの風がある状況でもクリアな音声通話をサポートする。

本体には、40mmチタンコーティングダイナミックドライバーが採用され、広い振動板面積によって深く豊かな低音とクリアな高音の両立が図られている。USB Type-Cケーブルでスマートフォンやパソコンと接続すれば、ロスレス再生に対応したハイレゾ有線オーディオを利用できる。また、4種類のプリセットEQモードによるサウンドのカスタマイズにも対応する。

バッテリー容量は600mAhで、ANCがオフの状態で最長72時間の連続使用が可能。カラーは、オブシディアンブラック、サンドホワイトの2色。

オブシディアンブラック、サンドホワイト

サンドホワイト

オブシディアンブラック

価格は7980円。6月8日の期間中、早割価格として6980円で販売される。公式サイトや直営店、Amazon.co.jp、楽天市場、公式TikTok Shopで取り扱われる。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約202×183×47mm 重さ 約263g バッテリー容量 600mAh バッテリー持続時間 72時間（ANCオフ） 充電ポート USB Type-C 再生周波数帯域 Bluetoothモード：20Hz～20kHzUSBオーディオモード：20Hz～40kHz 音声コーデック対応 SBC/AAC ヘッドホン入力仕様 5V⎓600mA ワイヤレス接続 Bluetooth 5.4 Bluetoothプロトコル Bluetooth Low Energy、HFP、A2DP、AVRCP 通信範囲 10m（障害物のない開放空間） スピーカーのインピーダンス 32Ω