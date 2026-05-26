シャオミから防犯カメラ、「Xiaomi 屋外カメラ CW100 Dual」発売 180度カバー
シャオミ・ジャパンは、スマート屋外カメラ「Xiaomi 屋外カメラ CW100 Dual」を発売した。価格は6380円。
「Xiaomi 屋外カメラ CW100 Dual」は、1台の筐体に2つのレンズを搭載した屋外カメラ。2つの映像はわずかに重なるよう配置されており、2つあわせて180度のパノラマビューが可能。「Xiaomi Home」アプリと連携することで、映像をスマートフォンからも管理できるようになる。
デュアルビューAI検知が備わっており、人物や車両の出入りを識別。車両に近づく人物を検知すると、アラートを送信する機能や、指定エリアへの侵入を防ぐ「仮想フェンス」機能を搭載する。
大きさは105×198×71mm。価格は6380円で、公式サイトや直営店、Amazon.co.jp、楽天市場、公式TikTokで取り扱われる。主なスペック 項目 内容 大きさ 105×98×71mm 定格入力 12V⎓1A 解像度 2304×1296、2画面 動画コーデック H.265 動作温度 -30度～60度 ワイヤレス接続 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz、Bluetooth 5.2 対応OS Android 8以降、iOS 12.0以降 ストレージ microSDカード（16GB～256GB） 同梱物 電源アダプター
電源コード用防水粘着テープ
取り付けテンプレートステッカー
ねじアクセサリーキット
生活防水ネットワークポートアクセサリー
注意ステッカー
ユーザーマニュアル