シャオミ・ジャパンは、コンパクトなワイヤレススピーカー「Xiaomi Bluetooth スピーカー Essential」を発売した。価格は1980円。

本体には、1.5インチのフルレンジスピーカーと大型パッシブラジエーターを組み合わせたデュアルドライバー構成を採用。5Wの定格出力により、手のひらサイズながらも広がりのあるパワフルなサウンドを実現した。

IP66規格の防塵・防水に対応しており、キャンプやハイキングなどのアウトドアシーンにおける砂埃や急な小雨にも耐えうる頑丈な設計がされている。内蔵の1000mAh大容量バッテリーにより、1回の充電で最大10時間の連続再生が可能。

ファブリックメッシュのボディに滑り止め付きラバーベースが備えられ、外出先でもバッテリー残量や環境変化を気にせず音楽が楽しめる。

2台のスピーカーをペアリングして臨場感あるサウンドを楽しむステレオペアリングに加え、最大10台まで同期再生が可能なマルチスピーカーペアリング機能も搭載。さらに、USBサウンドカード機能によりパソコンのスピーカーとしても使用できるほか、ハンズフリー通話にも対応する。

カラーはブラックとグリーンの2色。価格は1980円で、公式サイトや直営店、Amazon.co.jp、楽天市場、公式TikTok Shopで取り扱われる。

ブラック

グリーン