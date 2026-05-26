シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi スタンド型スマートサーキュレーター」と「Xiaomi 卓上型スマートサーキュレーター」を発売した。価格は、スタンド型が1万2800円、卓上型が9980円。

スタンド型スマートサーキュレーター

「Xiaomi スタンド型スマートサーキュレーター」は、1440m³/hの風量で、最大13m先まで送風できる。上下100度、左右120度の自動首振りに対応し、約2分で部屋全体の空気を循環させる。

高さ調節によって卓上でも床置きでも使用できる。消費電力は1.78W。

卓上型スマートサーキュレーター

「Xiaomi 卓上型スマートサーキュレーター」は、USB Type-Cポート経由での充電に対応しており、出力18W以上のモバイルバッテリーからの給電が可能。設置面積がA4用紙の約半分という省スペース設計で、背面にハンドルが備えられている。

風量は1180m³/hで、最大10m先まで送風できる。上下100度、左右120度の自動首振りにより、約3分で部屋の空気を循環させる。消費電力は1.75W。

どちらも、スマートフォンの「Xiaomi Home」アプリからモードや風量切替え、スケジュール設定ができる。ダイレクトブリーズモードでは100段階の風速設定に対応する。

また、Xiaomi スマート温湿度計シリーズとの連携に対応する。特定の室温を超えたり下回ったりした場合にファンが自動でオン・オフになる操作が可能。

販売チャネルは、公式サイトや直営店のXiaomi Store、Xiaomi Service Center 秋葉原店、楽天市場、Amazon.co.jp、TikTok Shop。

なお、「Xiaomi 卓上型スマートサーキュレーター」は早割キャンペーンとして、5月31日までの期間中、9280円で購入できる。