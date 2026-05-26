ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR東海道線 名古屋～尾張一宮 運転再開 【交通情報】JR東海道線 名古屋～尾張一宮 運転再開 【交通情報】JR東海道線 名古屋～尾張一宮 運転再開 2026年5月26日 16時24分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、きょう午後1時半ごろ、貨物列車に車が接触したため、名古屋～尾張一宮の上下線で運転を見合わせていましたが、午後4時３分に運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR東海道線 名古屋～尾張一宮 運転再開 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは “日本一のスーパー”が岐阜の山奥に… コンビニ半分の広さで｢KALDI｣と呼ばれる秘密 店主は元百貨店の販売員 中津川市 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, 仏壇, 明大前, ダイス, 海, 老後, 寺田屋, 神奈川, 介護タクシー, 葬儀