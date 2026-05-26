JR東海によりますと、きょう午後1時半ごろ、貨物列車に車が接触したため、名古屋～尾張一宮の上下線で運転を見合わせていましたが、午後4時３分に運転を再開しました。

【写真を見る】【交通情報】JR東海道線 名古屋～尾張一宮 運転再開