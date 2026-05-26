６月にも北海道内への移転先が決まる見通しのファイターズの２軍本拠地。



候補となっている恵庭市・江別市・苫小牧市の３市では、誘致アピールが最終局面を迎えています。



５月２３日、恵庭市で開かれたのは、ボードゲームの野球盤を再現した「リアル野球盤大会」です。



ファイターズの２軍本拠地を恵庭市内へ誘致するため活動する期成会が主催し、およそ６０人の市民が参加しました。





（参加した市民）「思ったよりいっぱい打てて、（野球の）才能が芽生えちゃったんじゃないかと思った」（参加した市民）「子どもたちと一緒に２軍の選手たちと触れ合う機会があったらいい」２０２５年７月に発表された２軍本拠地の道内移転では、恵庭市・江別市・苫小牧市の３つに候補が絞られ、選定は佳境に入っています。３市では球団に熱意を伝えるための誘致活動が続けられ、江別市では５月９日、およそ４００人が人文字でファイターズのロゴを作りました。熱量が高まる中、恵庭市のリアル野球盤大会には原田市長も参加し、市長チームの一員として汗を流しました。（恵庭市 原田裕市長）「２軍の選手が一緒にリアル野球盤をやってくれたら、どんなに子どもたちが喜んでくれるか、そんなことを考えたらぜひ来てほしい」議会も後押しです。２５日、市議会から２軍本拠地の誘致を求める要望書が原田市長に提出されました。市内の西島松地区が候補地として浮上する恵庭市。５月２２日の市議会では、４０ヘクタール以上の農地を市街化区域に編入する考えを示し、大規模な整備が進められています。一方、苫小牧市では５月２４日、学生が市長にプレゼンしました。２軍本拠地を通したマチづくりについてです。市内では期成会による署名活動やイベントなどが行われています。学生団体なども今後のマチづくりに前向きです。（FINE HOKKAIDOファイターズ２軍誘致班 渡部孝祥さん）「学生ならではのアピールができたと思う」（苫小牧市 金澤俊市長）「感動しました。素晴らしいの一言です。苫小牧が一緒にやる相手だと言っていただけるように、高校生のみなさんの提案も含めて伝えていきたい」元国土交通省北海道局長で、２軍移転のアドバイザーに就任した橋本さんは、現在の状況をこう話します。（ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント 橋本幸アドバイザー）「３市とできるなら３市とやりたいくらい、提案を（球団は）魅力に感じている。（３市とも）面積的な要件は満たしていると思う。道民球団を掲げているので、どの場所だったらそれが発揮できるか」未来のマチづくりを担うファイターズの２軍本拠地。６月にも移転先が決まる見通しです。