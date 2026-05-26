秋の大祭「長崎くんち」は、稽古始めとされる小屋入りまで “あと6日” です。

諏訪神社のさじき券は、来月7日からの販売となることが発表されました。

（長崎伝統芸能振興会 石丸 忠重 副会長）

「10月9日までの半年弱が、滞りなく天候に恵まれながら開催されるよう、一生懸命努力していきたい」

長崎伝統芸能振興会は、今年の長崎くんちについて、諏訪神社や八坂神社など、4つの踊場の観覧券＝さじき券の販売日程を発表しました。

『諏訪神社』のさじき券は、来月7日の午前7時から引換券が販売され、終了後にS席、A席などの指定席の抽選が行われます。

例年通り、諏訪神社の踊馬場の左手にある「さじき運営委員会」の事務所で販売されます。

また インターネット販売と電話予約は、いずれも10日から受け付けるということです。

『八坂神社』のさじき券は来月10日、『お旅所』が7月13日、『中央公園』は8月3日から予約や販売を開始します。

一方、諏訪神社での清祓は6月1日の午前8時から。

くんち関係者などへのあいさつ回り「打込み」は、午後1時以降に行われるということです。

小屋入りまで、あと6日。

踊町は本格的な稽古を始め、まちにシャギリの音が響きます。