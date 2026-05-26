「何も心配していなかったよ」指揮官も“信頼”を口にする村上宗隆の打撃 8試合ぶりの18号…「彼は一貫してブレていなかった」
村上宗隆が8試合ぶりの18号ソロを放った。指揮官は村上を信頼している(C)Getty Images
ホワイトソックスが現地時間5月25日、本拠地でのツインズ戦に3−1で勝利。『MLB公式サイト』は、チームが本来の「一発攻勢」を取り戻したと伝えている。
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「2番・一塁」で先発出場の村上宗隆が初回に同点の18号ソロを右翼席へ放り込むと、2回無死一塁で「8番・捕手」のドルー・ロモが2ランを放ち、3−1と勝ち越しに成功した。この日の勝利でホワイトソックスは27勝26敗となった。
同サイトによれば、勝ち越し2ランのロモは「個人的な話をすれば、ここ数年は勝率5割以上のチームにいたことがなかったんだ」と述べ、「こんなに強いチームでプレーするのは本当に久しぶりだよ。だから、僕たちがいかに才能にあふれているか、日々結果を出して勝ち続けているかを目の当たりにすると、すごく気合が入るね」と語ったという。
24歳は「毎晩、あのグラウンドに出て戦うのが楽しみで仕方がないよ。このチーム、この仲間なら、どんな相手にだって勝てると100%確信している。だから、最高に楽しいよ」と口にした。
また、先制されたがすぐに同点に追いつく一発を放った村上に対し、チームを指揮するウィル・ベナブル監督は「ムネのホームランはいつ見ても素晴らしいものだし、周囲が（打てない期間を）心配する気持ちももちろん理解できる」と述べている。
8試合ぶりのアーチとなったが「ムネは一貫して非常に良いスイングを続けていたんだ。ストライクゾーンの管理もしっかりできていた。打席でのアプローチ、日々のルーティン、そして試合への準備の姿勢、そのすべてにおいて彼は一貫してブレていなかった」と、本塁打が生まれていなかった期間も、取り組む姿勢は変わらなかったと称賛している。
「チームとしては何も心配していなかったよ。とはいえ、こうしてまたムネのホームランが見られたのは、最高に嬉しいことだね」
指揮官は村上の一発を手放しで喜んだ。この日は、「9番・右翼」で25歳の西田陸浮がメジャーデビューを果たし、メジャー初安打と本塁へのレーザービームも披露。日本人選手2人がそろって躍動した。
村上はアーロン・ジャッジを抜き、本塁打争いでリーグ単独トップに立った。背番号「5」の活躍とともに、チームは相乗効果で躍進を続けている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]