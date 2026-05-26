プロ野球・巨人の阿部慎之助監督（47）がきのう夜、長女に暴行を加えたとして、警視庁に現行犯逮捕され、その後、釈放された事件。発端は、長女からの児童相談所への通報でした。

阿部監督の長女（18）

「父親から暴力を受けた」

きのう夜、児童相談所から通報を受けた警察官が東京・渋谷区にある阿部監督の自宅に駆け付けると…。

阿部監督は長女（18）の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたとして、現行犯逮捕されました。

阿部監督

「（娘）姉妹でケンカしてるところを静かにしろと言ったら、娘が言い返してきてカッとなった」

理由について、こう話したという阿部監督。

当時、事件があった部屋には長女と阿部監督のほか、妻と次女（15）がいて、2人は事件を目撃していたということです。

阿部監督は事実関係を認めていて、呼気からはアルコールが検出されたということです。

記者

「巨人の阿部監督が今、釈放されました」

警視庁は逃亡のおそれがないなどとして、午前0時過ぎに釈放しました。

長女は児童相談所に通報した経緯について、「チャットGPTに『父親から暴力を受けた。どうしたらいいか』と質問し、回答を受けて通報した」という趣旨の話をしているということです。

警視庁は過去に長女をめぐる相談を確認しておらず、今後、任意で捜査するということです。