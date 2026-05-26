巨人・阿部慎之助監督が辞任…長女がチャットGPTに“父親から暴力”などと質問→児相に通報で現行犯逮捕、その後釈放 今後は任意で捜査
プロ野球・巨人の阿部慎之助監督（47）がきのう夜、長女に暴行を加えたとして、警視庁に現行犯逮捕され、その後、釈放された事件。発端は、長女からの児童相談所への通報でした。
阿部監督の長女（18）
「父親から暴力を受けた」
きのう夜、児童相談所から通報を受けた警察官が東京・渋谷区にある阿部監督の自宅に駆け付けると…。
阿部監督は長女（18）の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたとして、現行犯逮捕されました。
阿部監督
「（娘）姉妹でケンカしてるところを静かにしろと言ったら、娘が言い返してきてカッとなった」
理由について、こう話したという阿部監督。
当時、事件があった部屋には長女と阿部監督のほか、妻と次女（15）がいて、2人は事件を目撃していたということです。
阿部監督は事実関係を認めていて、呼気からはアルコールが検出されたということです。
記者
「巨人の阿部監督が今、釈放されました」
警視庁は逃亡のおそれがないなどとして、午前0時過ぎに釈放しました。
長女は児童相談所に通報した経緯について、「チャットGPTに『父親から暴力を受けた。どうしたらいいか』と質問し、回答を受けて通報した」という趣旨の話をしているということです。
警視庁は過去に長女をめぐる相談を確認しておらず、今後、任意で捜査するということです。