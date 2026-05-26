長女への暴行容疑で警視庁に逮捕され、その後、釈放された巨人の阿部慎之助監督が辞任を表明、会見で謝罪しました。

阿部慎之助監督（47）「私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました」

25日、長女への暴行容疑で警視庁に逮捕され、その後、釈放された阿部監督。26日朝、球団に辞任を申し出て受理されました。会見では長女からの手紙も読み上げられました。

阿部監督の長女（18）の手紙「父とのこのような大がかりな喧嘩というのは初めてのことであり、チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよという形での説明書きがなされ、それでお電話をさせていただきました。警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て目前で私は泣き崩れてしまいました」

「娘も高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆様、温かく見守っていただければ幸いです」

チームへの質問には涙を見せました。

「こういう形で（チームを）去るってことは本当にご迷惑をかけているなと思います」

巨人は交流戦が始まる26日以降、橋上秀樹コーチが監督代行を務めることを発表しています。