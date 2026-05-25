【漢字クイズ】「虎視眈々」or「虎視耽々」正解はどっち？これは間違えやすい...！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「虎視眈々」or「虎視耽々」正しいのは？
「眈」と「耽」は紛らわしい漢字ですよね。
いったい「虎視眈々」と「虎視耽々」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「虎視眈々（こしたんたん）」でした！
虎視眈々とは、虎が鋭い目つきで獲物を狙うように、隙あらばと機会をうかがい、じっと狙っている様子を表す四字熟語です。
主にビジネスシーンで使われることが多い言葉で、「次の昇進のチャンスを虎視眈々と狙っている」などのように使うことができますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部