【漢字クイズ】「虎視眈々」or「虎視耽々」正解はどっち？これは間違えやすい...！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「虎視眈々」と「虎視耽々」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「虎視眈々（こしたんたん）」でした！

虎視眈々とは、虎が鋭い目つきで獲物を狙うように、隙あらばと機会をうかがい、じっと狙っている様子を表す四字熟語です。

主にビジネスシーンで使われることが多い言葉で、「次の昇進のチャンスを虎視眈々と狙っている」などのように使うことができますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）