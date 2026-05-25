【漢字クイズ】「二十六木」はなんて読む？ノーヒントで正解したい！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「二十六木」はなんて読む？

「二十六木」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、秋田県の地名です。 いったい、「二十六木」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「とどろき」でした！ 二十六木は、秋田県由利本荘市に位置している地名です。 そんな二十六木のある由利本荘市は、四季の景色が豊かで、鳥海山の麓の自然や法体の滝など見どころが多いの場所としても知られています。 さらに、天然温泉が楽しめる宿もそろっているため、のんびり癒やされながら豊かな自然に囲まれて暮らせる魅力的なまちですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『由利本荘市公式サイト』

ライター Ray WEB編集部